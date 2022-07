Fiche récapitulative d’évaluation : Département du Borgou, Bénin - Evaluation réalisée du 30 juillet au 17 octobre 2021

Evènements majeurs menaçant la vulnérabilité logistique

Dans le Borgou, on observe des précipitations extrêmes et de longues poches de sécheresse. Les variations climatiques causent l’instabilité du calendrier cultural traditionnel et du cycle de production de certaines cultures et en conséquence, la baisse drastique des rendements; l’infertilité des sols; etc.

La désertification due à la forte déforestation au profit de la production cotonnière provoque des menaces de sécheresse engendrant des difficultés dans la production vivrière, le déficit en ces produits, la raréfaction des ressources alimentaires et de pénuries d’eau pouvant conduire à la famine et aux déplacements des populations.

Sur plusieurs axes de ce département (axe Parakou – Kabo, N’Dali – Kori, Pèrèrè centre – Guinagourou par exemple), les eaux de ruissèlement submergent et coupent la route empêchant l’accessibilité des zones.

On observe aussi parfois l’utilisation des points d’eau de la part des éleveurs conduisant à l’ensablement voire au comblement des cours d’eau. Si observés, ces éléments favorisent une dégradation avancée des voies, rend de plus en plus pauvre les sols et avance le phénomène d ’érosion des routes dans le département.

La tendance au terrorisme et le kidnapping est de plus en plus remarquable et joue défavorablement sur la fréquence de visite des marchés par les commerçants aussi bien que les usagers surtout dans les communes frontalières au Nigéria. D’autre part, les conflits entre agriculteurs et éleveurs constituent une menace à la libre circulation des personnes et des marchandises et tendent à menacer la vulnérabilité logistique du département.