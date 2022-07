Fiche récapitulative d’évaluation : Département de l’Alibori, Bénin - evaluation réalisée du 07 juin au 01 octobre 2021

Evènements majeurs menaçant la vulnérabilité logistique

La tendance au terrorisme et le kidnapping dans l'Alibori jouent défavorablement sur l’attractivité et la fréquence de visite de certains marchés par les commerçants aussi bien que les usagers. Cette tendance liée directement au contexte sécuritaire du Burkina Faso, du Niger et du Nigéria et aux modes opératoires des Groupes Armées non Etatiques constitue une menace à la libre circulation des personnes et des marchandises dans le département.

Les inondations récurrentes provoquent des pertes de cultures, réduisent la disponibilité des denrées et rendent impraticables des voies d’accès aux marchés. Elles coupent des routes et empêchent l’accessibilité des zones d’exploitations agricoles et la mobilité entre le chef-lieu d’arrondissement des communes et les localités rurales;

Des menaces de sécheresse sont aussi à la base des pertes de cultures de produits de base.

La conséquence de ces deux phénomènes, est la prévalence de l’insécurité alimentaire et de la malnutrition. L’avancée du désert due à la forte déforestation au profit de la production cotonnière, au surpâturage et à l’érosion éolienne provoque des menaces de sécheresse engendrant des difficultés dans la production vivrière (avec du déficit de production), la raréfaction des ressources alimentaires et des pénuries d’eau pouvant conduire à l’insécurité alimentaire des foyers. Ces difficultés menacent la vulnérabilité des population et offrent des terrains propices à l’enrôlement des jeunes par des groupes armés avec l’argument d’améliorer les conditions de vie.