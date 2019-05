Bénin : le Secrétaire général déplore les violences post-électorales et promet d’aider les parties à trouver une solution consensuelle et pacifique à leurs différends

SG/SM/19562

La déclaration suivante a été communiquée aujourd’hui par le Porte-parole de M. António Guterres, Secrétaire général de l’ONU:

Le Secrétaire général a suivi avec attention les événements qui ont eu lieu en République du Bénin avant et après les élections législatives du 28 avril. Il déplore les violences qui ont eu lieu durant la période post-électorale. Il appelle tous les acteurs béninois à faire preuve de la plus grande retenue et à s’efforcer de régler leurs différends par le dialogue, conformément à la tradition démocratique du pays.

Les Nations Unies, à travers le Représentant spécial du Secrétaire général pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel, M. Mohamed Ibn Chambas, et en coordination avec la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest et d’autres partenaires, travailleront avec toutes les parties concernées pour appuyer les acteurs béninois dans leurs efforts à trouver une solution consensuelle et pacifique à leurs différends.

