Analyse rapide du genre - COVID-19 : Afrique de l'Ouest - avril 2020

Résumé

Les femmes et les hommes, les filles et les garçons, les populations urbaines et rurales en Afrique de l'Ouest sont touchés par la pandémie de COVID-19. Impacts immédiats au moment de cette recherche sur la réduction des revenus et l'accès aux besoins de base en raison des fermetures du gouvernement, de la modification des rôles de genre dans les ménages et de l'augmentation de la violence basée sur le genre. La pandémie de COVID-19 en Afrique de l'Ouest exacerbe actuellement les problèmes socio-économiques, les femmes supportant le plus gros fardeau de prendre soins de leur famille tout en cherchant également à diriger les communautés dans la prévention et l'adaptation.

À la mi-avril 2020, le nombre de cas confirmés de COVID-19 en Afrique est relativement faible. Cela dit, il n'y a eu que des tests limités en Afrique, ce qui a amené de nombreux experts à craindre que l'Afrique ne connaisse encore des flambées, à l’échelle, ou au-delà de l'échelle connue dans d'autres régions. Les gouvernements imposent des restrictions aux déplacements pour réduire le risque de flambées potentielles, ce qui a un impact direct sur la capacité des acteurs humanitaires à fournir l'assistance nécessaire. Dans le même temps, certains gouvernements, notamment les gouvernements du Mali et du Niger, étendent également leurs filets de sécurité pour aider les populations à réagir au COVID-19 et à ses impacts.

L'analyse rapide de genre de CARE s'appuie sur la profonde expérience de CARE dans la région et sur des entretiens avec 266 personnes dans 12 pays. Elle met en évidence de graves répercussions économiques, sanitaires et financières, qui seront particulièrement graves pour les femmes. Il brosse également un tableau mitigé de l'impact sur les droits des femmes. Une attention particulière est accordée à l'empiètement des restrictions à l'accès des femmes aux ressources, ainsi qu'à leur représentation et leur participation à la prise de décision officielle ; augmentation des incidents de violence sexuelle. Ces observations inquiétantes sont accompagnées d'exemples pleins d'espoir de femmes dirigeant la réponse à la crise du COVID-19 et trouvant des moyens de négocier des relations équitables avec les hommes dans leurs communautés, ainsi qu'avec leurs maris / partenaires masculins à la maison.

Les Conclusions Principales

 Les besoins humanitaires élevés ne sont pas satisfaits dans la crise actuelle. Avant l'impact de COVID-19, sur les quelque 500 millions de personnes vivant en Afrique de l'Ouest, 44 millions de personnes auraient dépendu de l'aide humanitaire en 2020. . Maintenant, avec les blocages généralisés du gouvernement, les acteurs humanitaires ont de plus en plus de mal à atteindre ceux qui en ont besoin. Plus de 80 pour cent de la population rurale dépendent de l'agriculture de subsistance en Afrique de l'Ouest, et toute perturbation des saisons agricoles actuelles et à venir aura un impact incrémental à long terme sur la région, en particulier sur les femmes qui sont en première ligne.

 La situation économique des femmes est à haut risque. Les projections de la Banque mondiale concernant les impacts de la pandémie COVID-19 prévoient un ralentissement de la croissance économique de 3,2% à 1,8%, ainsi qu'une réduction du classement du développement humain3déjà faible.4Cela frappera particulièrement les femmes car elles dominent le secteur du travail informel.

Les femmes avec de petites entreprises; en particulier ceux qui vendent de la nourriture sur les marchés, près des bureaux et dans les écoles; voient déjà une baisse de leurs revenus. Autrement dit, quand elles peuvent aller au marché. La plupart des groupes d'épargne féminins et des AVEC ont suspendu leurs prêts et remboursements.

La fermeture des frontières internationales et les restrictions du marché ont des impacts importants sur les commerçants informels.

 La violence basée sur le genre augmente. Les femmes souffrent de plus de violence basée sur le genre en raison du stress social général combiné aux tensions croissantes entourant le fait que la famille soit constamment séquestrée à la maison, en plus d'un accès limité à la nourriture et aux fournitures de base. Les filets et réseaux de sécurité sociale informels dont de nombreuses femmes dépendaient auparavant pour leur soutien sont désormais affaiblis en raison de la mobilité physique réduite et de l'éloignement social.

 La peur crée autant d'obstacles que de restrictions officielles. Même lorsque les services sont disponibles, y compris les marchés ou les centres de santé, les gens ont peur d'y accéder en raison de la peur autour de COVID-19.

Cela contribue à un niveau de stress énorme pour tout le monde, et très peu de services de santé mentale existent qui peuvent compenser ce besoin de soutien.

 Les gens perdent déjà l'accès aux besoins de base comme la nourriture, le savon et les fournitures. À mesure que les revenus baissent et que les prix augmentent, les familles doivent choisir entre acheter de la nourriture et acheter du savon. La plupart d'entre eux choisissent d'acheter des aliments en premier, ce qui rend difficile le maintien des pratiques d'hygiène nécessaires pour arrêter la propagation du COVID-19. De nombreuses familles réduisent également le nombre de repas qu'elles mangent. Le ramadan crée un défi distinct, car certaines familles ayant les moyens de le faire ont rapidement approvisionné leurs besoins en ramadan, ce qui a encore épuisé les stocks du marché existants pour d'autres.

 Les femmes ont du mal à accéder aux services de santé. Les femmes confirment que les gouvernements et les centres de santé ont détourné de l'énergie et de l'attention des services de reproduction sexuelle et de santé et droits (SDSR). Entre la distanciation sociale qui ralentit toutes les prestations de services et la peur de fréquenter les cliniques, il est très difficile pour les femmes d'accéder aux services de SDSR. Un nombre décroissant de jeunes accédant aux services de santé a également été noté.

 La désinformation est plus facile d'accès que les informations officielles. Les gens comptent beaucoup sur les guérisseurs traditionnels et les rumeurs se propagent plus rapidement que les informations officielles du gouvernement. Dans le même temps, les femmes et les jeunes ont peu accès aux canaux d'information traditionnels comme la télévision et la radio car les hommes contrôlent ces points de vente au sein du ménage. De plus, les émissions partageant des informations sont généralement partagées à des moments où les femmes effectuent des travaux domestiques comme la cuisine ou la collecte d'eau. Les femmes ont déclaré que WhatsApp était la source d'information la plus préférée, car l'application est accessible aux populations analphabètes.

 Les femmes prennent l'initiative d'organiser les réponses. Les femmes trouvent des moyens de partager des informations ainsi que de fabriquer et de vendre des masques et du savon pour freiner la propagation de COVID-19. Les membres des AVEC modifient leur méthodologie de groupe pour permettre la distanciation sociale et soutenir l'hygiène tout en maintenant la solidarité et les filets de sécurité.

 Les normes sociales peuvent évoluer. Il y a des signes encourageants d'hommes faisant plus de travail de garde d'enfants maintenant que les enfants sont à la maison tout le temps, et certains signes d'hommes et de femmes prenant davantage de décisions conjointes pendant la crise COVID19.