Accès au numérique, besoins en communication et pratiques communautaires: Comment l’inclusion digitale peut améliorer la protection des personnes réfugiées, déplacées internes et apatrides en Afrique de l’Ouest

Introduction

Dans la région Afrique de l’Ouest et du Centre (AOC), 4 166 125 personnes sont enregistrées comme demandeurs d’asile, réfugiés, apatrides, rapatriés ou autres personnes relevant de la compétence du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR). Il faut également ajouter, début 2021, plus de 7 242 545 personnes déplacées internes. Réparties sur 21 pays de la région, ces personnes souvent en situation d’urgence sont aussi plus vulnérables aux formes d’exploitation et d’abus, de violence et de discrimination.

Le HCR et les partenaires de la région font de la responsabilité envers les populations affectées, de l’inclusion et de la communication avec les communautés une priorité de la stratégie régionale de protection de l’AOC. A ce titre, les populations déplacées ainsi que les communautés qui les accueillent doivent avoir le choix de faire partie d’une société connectée. Lorsque la technologie est disponible, abordable et accessible, elle peut en effet se révéler être un vrai levier de développement et de changement positif pour les communautés déplacées et les communautés hôtes.