Mousson dévastatrice : la CRS augmente son aide d’urgence au Bangladesh

Une mousson d’une rare violence a provoqué des inondations au Bangladesh. Plus de 5 millions de personnes sont touchées. En collaboration avec son équipe dans le nord du pays, la CRS apporte une aide d’urgence à 2000 familles en danger et soutient la reconstruction des infrastructures endommagées.

Le district de Gaibandha a été frappé de plein fouet par des pluies diluviennes ces dernières semaines. La Croix-Rouge suisse (CRS), qui y déploie déjà des projets à long terme, a renforcé sa présence sur place et lancé une opération d’aide d’urgence. A Gaibandha et à Sirajganj, un district voisin, près de 10 000 personnes touchées par la catastrophe reçoivent un soutien financier qui leur permet de réparer leur modeste logement, d’acheter des denrées de base et des médicaments ou de couvrir des frais de transport. La CRS participe aussi à la reconstruction des installations sanitaires endommagées et à la désinfection des points d’eau contaminés. En outre, elle s’occupe de remettre sur pied les services d’assistance médicale dans deux districts et de distribuer des semences afin d’assurer des moyens de subsistance aux victimes. Avec le soutien de la Confédération, la CRS a débloqué une première enveloppe de 150 000 francs au titre de l’aide d’urgence.

Les inondations dans le nord du pays ont fortement détérioré plusieurs hectares de cultures, et une grande quantité d’animaux d’élevage ont péri. La sécurité alimentaire à long terme y est donc menacée. De plus, de nombreuses régions sont en proie à une pénurie de nourriture et d’eau potable ainsi qu’à un risque accru d’épidémies.

Mesures préventives dans les camps

La CRS suit également de près l’évolution de la situation au Népal et en Inde ainsi que dans les camps de réfugiés de Cox’s Bazar, dans le sud du Bangladesh. Les pluies diluviennes ont déjà provoqué des glissements de terrain dans les camps, endommageant voire détruisant plus de 1800 habitations. Le Croissant-Rouge du Bangladesh, qui a dépêché des équipes d’urgence sur place, distribue des biens de secours tels que bâches, cordages et outils destinés au renforcement des abris rudimentaires, ainsi que des matelas et d’autres articles de première nécessité. Bien conscient des précipitations à venir, le coordinateur des opérations insiste: «Si l’on veut éviter une catastrophe encore plus grave, il est essentiel d’atteindre au plus vite les familles concernées et de leur fournir de quoi faire face aux éléments.»