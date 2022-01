Éducation sans délai annonce des subventions à effet catalyseur d’un montant de 91,7 millions de dollars É.-U. pour six nouveaux programmes pluriannuels en matière d’éducation

De nouveaux programmes ainsi que des programmes élargis au Bangladesh, au Burundi, au Liban, en Libye, au Pakistan et au Soudan viendront accélérer le mouvement mondial d’ECW visant à ce qu’aucun enfant ne soit laissé pour compte.

14 janvier 2022, New York – Éducation sans délai (Education Cannot Wait, ECW) a récemment annoncé des subventions à effet catalyseur d’un montant total de 91,7 millions de dollars É.-U. pour de nouveaux programmes pluriannuels de résilience mais aussi des programmes élargis au Bangladesh, au Burundi, au Liban, en Libye, au Pakistan et au Soudan.

Tous, à l’exception du Bangladesh, représentent de nouveaux investissements pluriannuels, accélérant l’expansion d’ECW dans les pays touchés par des crises prolongées.

Dans les six pays, les nouvelles subventions à effet catalyseur visent à soutenir plus de 900 000 enfants et adolescents vulnérables, dont 58 % de filles. La moitié des enfants et des adolescents ciblés sont des réfugiés ou des enfants/adolescents déplacés à l’intérieur de leur propre pays, et 13 % sont des enfants en situation de handicap.

Les nouvelles subventions visent aussi à mobiliser 250 millions de dollars É.-U. supplémentaires de fonds publics et privés alignés sur les programmes pluriannuels dans les six pays pour atteindre au total 3,3 millions d’enfants touchés par les crises.

Au total, ECW – le Fonds mondial des Nations Unies pour l’éducation dans les situations d’urgence et de crise prolongée – soutient désormais des Programmes pluriannuels de résilience dans 24 pays et des Premières interventions d’urgence dans 35 pays. À ce jour, 42 pays en situation d’urgence ou de crise prolongée ont bénéficié des investissements d’ECW en éducation. ECW a mobilisé 845 millions de dollars É.-U. depuis sa création et un milliard de dollars É.-U. supplémentaires ont été alignés aux programmes pluriannuels de résilience soutenus par le Fonds.

« Aujourd’hui, nous franchissons une étape importante dans les efforts que nous déployons au niveau mondial pour que chaque fille et chaque garçon touchés par une crise puisse exercer son droit à des possibilités d’apprentissage inclusives et de qualité. Grâce au soutien supplémentaire de nos donateursstratégiques, des agences des Nations Unies et de nos partenaires de la société civile, nous avons la capacité de multiplier les investissements d’ECW. Ce soutien permet d’offrir l’espoir et le potentiel d’une éducation de qualité à des millions d’enfants et d’adolescents touchés par les conflits, les changements climatiques, le déplacement forcé, la pandémie de COVID-19, les crises prolongées et les situations d’urgence. C’est notre engagement mondial pour atteindre les objectifs de développement durable d’ici à 2030, et nous appelons aujourd’hui les dirigeants mondiaux à agir et à financer de toute urgence ECW et nos partenaires avec un milliard de dollars É.-U. de ressources supplémentaires », a déclaré Yasmine Sherif, Directrice d’Éducation sans délai.

Grâce au soutien croissant des donateurs, ECW est déjà venu en aide à près de 5 millions d’enfants. Le soutien du Fonds aux interventions d’urgence pour lutter contre la pandémie de COVID-19 a permis à 29,2 millions d’enfants supplémentaires de bénéficier d’un accès à l’enseignement à distance, à des installations d’eau et d’assainissement, à des messages de sensibilisation en matière de santé ainsi qu’à d’autres mesures soutenant l’apprentissage des élèves et luttant contre la propagation du virus.

Bangladesh : La subvention à effet catalyseur d’ECW au Bangladesh, d’un montant de 13,2 millions de dollars É.-U., permettra de venir en aide à 130 000 enfants et adolescents réfugiés rohinghyas et issus de la communauté d’accueil bangladaise, tout en offrant un mécanisme pour mobiliser des financements supplémentaires et renforcer l’éducation dans le cadre des interventions d’urgence au Bangladesh. Entièrement financé, le programme pluriannuel vise plus de 350 000 enfants et adolescents réfugiés et issus de la communauté d’accueil touchés par la COVID-19 et la crise des réfugiés rohingyas. En savoir plus.

Burundi : La subvention à effet catalyseur au Burundi, d’un montant de 18 millions de dollars É.-U., permettra de venir en aide à environ 130 000 filles et garçons. Entièrement financé, le programme touchera plus de 300 000 enfants et adolescents touchés par les crises interconnectées de la COVID-19, des changements climatiques et des conflits. En savoir plus.

Liban : La subvention à effet catalyseur au Liban, d’un montant de 12 millions de dollars É.-U., permettra à ECW et à ses partenaires de venir en aide à environ 233 000 filles et garçons. Entièrement financé, le programme vise à mobiliser 38 millions de dollars É.-U. supplémentaires pour toucher au total 875 000 enfants et adolescents vulnérables. En savoir plus.

Libye : ECW a annoncé une subvention à effet catalyseur en Libye, d’un montant de 11,1 millions de dollars É.-U., pour offrir des solutions éducatives holistiques à 110 000 enfants et adolescents touchés par la crise. ECW et ses partenaires cherchent à mobiliser 18,9 millions de dollars É.-U. supplémentaires pour financer entièrement le programme. En savoir plus.

Pakistan : Environ 22,8 millions d’enfants ne sont pas scolarisés au Pakistan. La nouvelle subvention à effet catalyseur d’ECW, d’un montant de 13,2 millions de dollars É.-U., permettra de venir en aide à 155 000 enfants et adolescents. Grâce à des ressources supplémentaires s’élevant à 46,8 millions de dollars É.-U., le programme garantira un meilleur accès à une éducation de qualité pour les filles et les garçons non scolarisés les plus vulnérables, notamment de nombreux réfugiés afghans et d’autres enfants touchés par des crises. En savoir plus.

Soudan : La subvention à effet catalyseur d’ECW au Soudan, d’un montant de 17,7 millions de dollars É.-U., permettra de soutenir l’accès à des programmes d’éducation cruciaux pour au moins 100 000 enfants et adolescents vulnérables touchés par la crise ou déplacés. Le programme vise à mobiliser 60 millions de dollars É.-U. supplémentaires. En savoir plus.

Yémen : En plus des programmes pluriannuels de résilience, ECW a également annoncé un nouveau financement dans le cadre d’une subvention de première intervention d’urgence au Yémen. L’allocation de 1,7 million de dollars É.-U. permettra de réhabiliter les centres d’apprentissage et les installations d’eau et d’assainissement, de fournir un soutien psychosocial aux enfants et d’améliorer l’accès au matériel pédagogique. En savoir plus.

