Compendium des bonnes pratiques pour une réponse humanitaire plus verte

Introduction

Alors que la crise environnementale s’aggrave, on constate au sein de la communauté humanitaire un consensus de plus en plus important sur le fait que la gestion des impacts environnementaux de l’aide humanitaire est une responsabilité collective. Puisque l’objectif de l’assistance humanitaire, par sa définition même, est de porter secours aux personnes affectées par des catastrophes ou des crises, les impacts négatifs sur l’environnement ont souvent été perçus comme secondaires par rapport à l’impératif humanitaire.

En tant que bailleur de fonds majeur de l’aide humanitaire et dans le cadre de sa contribution au Pacte vert pour l’Europe, la DG ECHO reconnaît son rôle impératif dans le respect du principe de « Ne pas nuire » en ce qui concerne l’environnement et ceux qui en dépendent. Cet engagement est inscrit dans la Communication sur l’action humanitaire de l’UE récemment adoptée1 , document dans lequel la Commission réitère son soutien à une aide humanitaire plus « verte ».

Reconnaissant la nécessité d’une action ferme, la DG ECHO a présenté en octobre 2020 une approche ambitieuse visant à réduire l’empreinte environnementale aux niveaux opérationnel et programmatique2 , initiative étayée par une étude publiée en mai 20203 . Grâce à du renforcement des capacités et du soutien technique, la DG ECHO entend inspirer et soutenir ses partenaires pour qu’ils adoptent et mettent en œuvre des projets plus durables sur le plan environnemental.

Ce compendium présente 12 projets innovants et respectueux de l’environnement qui ont été mis en œuvre avec succès par diverses organisations humanitaires. En plus d’indiquer les exigences techniques et financières, ce compendium évalue les avantages, les défis et les leçons apprises dans le cadre de chaque projet. L’objectif est ainsi de faire connaître les outils et les conseils existants, ainsi que les nombreuses bonnes pratiques qui ont été testées par les organisations humanitaires.

Comme l’illustre ce compendium, un soutien des directions est crucial pour soutenir ces initiatives à long terme. Certaines de ces initiatives ont nécessité des investissements, d’autres ont permis de réaliser des économies et, dans certains cas, aucune implication financière n’a été notée. Pour leur mise en œuvre, une expertise technique a parfois été nécessaire, mais pas toujours.

Compte tenu de l’impact significatif que l’urgence environnementale et climatique aura sur la planification et la mise en œuvre des futurs projets, il est crucial que la protection et la durabilité de l’environnement deviennent une partie inhérente des réponses humanitaires. Cela passe par la coopération, la transparence et l’échange de bonnes pratiques.

Avec cette publication, la DG ECHO souhaite faire la lumière sur les solutions et contribuer à l’apprentissage collectif de la communauté humanitaire.

Je tiens à exprimer ma gratitude à toutes les organisations humanitaires qui ont contribué à cette publication.

Ms Paraskevi Michou Directrice Générale DG ECHO