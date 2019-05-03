03 May 2019

Bangladesh Meteorological Department: Special Weather Bulletin No. 40

Report
from Government of Bangladesh
Published on 03 May 2019 View Original
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DATE: 03.05.2019

THE SEVERE CYCLONIC STORM “FANI” (PRONUNCIATION: FONI) OVER COASTAL ODISHA AND ADJOINING NORTHWEST BAY MOVED NORTH-NORTHEASTWARDS, WEAKENED FURTHER AND NOW LIES OVER COASTAL ODISHA, GANGETIC WEST BENGAL AND ADJOINING AREA (NEAR LAT. 21.5°N, LONG. 86.5°E) AT 09 PM TODAY (03 MAY 2019). IT IS LIKELY TO MOVE IN A NORTHNORTHEASTERLY DIRECTION FURTHER AND REACH KHULNA AND ADJOINING SOUTHWESTERN PART OF BANGLADESH DURING MIDNIGHT TONIGHT TO MORNING OF 04 MAY 2019. THE PERIPHERAL EFFECT OF CYCLONIC STORM “FANI” HAS BEEN CONTINUING OVER BANGLADESH AND ITS ADJOINING COASTAL AREAS FROM MORNING TODAY (03 MAY 2019). UNDER ITS INFLUENCE SKY REMAINS OVERCAST AND RAINFALL IS OCCURING AT MANY PLACES OVER THE COUNTRY.

MAXIMUM SUSTAINED WIND SPEED WITHIN 64 KMS OF THE STORM CENTRE IS ABOUT 100 KPH RISING TO 120 KPH IN GUSTS/ SQUALLS. SEA WILL REMAIN HIGH.

MARITIME PORTS OF MONGLA AND PAYRA HAVE BEEN ADVISED TO KEEP HOISTED DANGER SIGNAL NUBMER SEVEN (R) SEVEN. COASTAL DISTRICTS OF BHOLA, BORGUNA, PATUAKHALI, BARISHAL, PIROZPUR, JHALOKATHI, BAGHERHAT, KHULNA, SATKHIRA AND THEIR OFFSHORE ISLANDS AND CHARS WILL COME UNDER DANGER SIGNAL NUMBER SEVEN (R)
SEVEN.
MARITIME PORT OF CHATTOGRAM HAS BEEN ADVISED TO KEEP HOISTED DANGER SIGNAL NUBMER SIX (R) SIX. COASTAL DISTRICTS OF CHATTOGRAM, NOAKHALI, LAXMIPUR, FENI, CHANDPUR AND THEIR OFFSHORE ISLANDS AND CHARS WILL COME UNDER DANGER SIGNAL NUMBER SIX (R) SIX.

MARITIME PORT OF COX’S BAZAR HAS BEEN ADVISED TO KEEP HOISTED LOCAL WARNING SIGNAL NUBMER FOUR (R) FOUR.

UNDER THE INFLUENCE OF THE VERY SEVERE CYCLONIC STORM “FANI” AND THE NEW MOON PHASE, THE LOW-LYING AREAS OF THE COASTAL DISTRICTS OF CHATTOGRAM,
NOAKHALI, LAXMIPUR, FENI, CHANDPUR, BORGUNA, BHOLA, PATUAKHALI, BARISHAL,
PIROZPUR, JHALOKATHI, BAGHERHAT, KHULNA, SATKHIRA AND THEIR OFFSHORE ISLANDS AND CHARS ARE LIKELY TO BE INUNDATED BY STORM SURGE OF 2-4 FEET HEIGHT ABOVE NORMAL ASTRONOMICAL TIDE.

ALL FISHING BOATS AND TRAWLERS OVER NORTH BAY AND DEEP SEA HAVE BEEN ADVISED TO REMAIN IN SHELTER TILL FURTHER NOTICE.

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