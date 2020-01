6 Ong françaises créent l’Alliance urgences et alertent sur la situation des Rohingyas

Action Contre la Faim, CARE France, Handicap International, Médecins du Monde, Plan International et Solidarités International s’unissent face à l’urgence. Ces 6 associations humanitaires de terrain parleront désormais d’une seule voix en cas de crise humanitaire, pour mobiliser le plus largement possible et agir au plus près des besoins des victimes.

Agir auprès des réfugiés Rohingyas : première mobilisation de l’Alliance Urgences Alors que la Cour internationale de Justice de La Haye a demandé jeudi 23 janvier à la Birmanie de prendre des mesures pour assurer la sécurité des Rohingyas, l’Alliance Urgences alerte sur la situation des 900 000 Rohingyas, aujourd’hui réfugiés au Bangladesh. Ils sont accueillis par une population bangladaise elle-même vulnérable.

Aujourd’hui, près d’un million de personnes vivent dans ces camps où les conditions de vie sont difficiles : insalubrité, violences, insécurité, trafics humains… Les femmes et les filles, mais aussi les personnes malades sont particulièrement touchées.

Dans ce contexte, l’Alliance Urgences, s’alarme de la baisse des financements. Avec seulement 69% de l'aide humanitaire couverte en 2019, le manque de financement restreint l’accès des réfugié-e-s à des services essentiels comme la santé, la protection ou l’éducation et les expose à tous types de trafic humains qui se développent aux abords des camps.

C’est pour être en mesure de maintenir et de renforcer l’aide humanitaire auprès des centaines de milliers de personnes dans les camps de Cox’s Bazar que l’Alliance Urgences lance aujourd’hui un appel à la solidarité.

6 ONG, un clic, un don

Conflits armés, catastrophes naturelles, épidémies, famines… Dans les premières heures d’une urgence humanitaire, les appels à la solidarité se multiplient et donnent lieu à des élans de générosité indispensables à l’action des ONG. Mais pour faire entendre les besoins des victimes et y répondre le plus rapidement possible, il apparaît plus que nécessaire de parler désormais d’une seule voix. C’est le sens de l’Alliance Urgences.

Fortes d’expériences et de savoir-faire différents - nutrition, santé, soins de premières urgences, abris, accès à l’eau, protection des populations les plus fragiles ou encore accès à l’éducation - les 6 organisations humanitaires de terrain qui constituent l’Alliance Urgences s’engagent à intervenir au plus vite pour soutenir les populations civiles soudainement exposées à de multiples risques.

Un don à l’Alliance Urgences permettra ainsi de contribuer au financement des différents volets de l’urgence portés par les 6 ONG membres, et de réduire, en les mutualisant, les dépenses liées aux appels à la générosité du grand public. Pour cela, le collectif met à disposition un site internet unique (https://www.allianceurgences.org) permettant de faire un don. Les fonds collectés sont alors redistribués aux différentes ONG membres actives sur le terrain.

L’Alliance Urgences sera désormais activée dès lors qu’une crise humanitaire le nécessitera, à l’instar d’autres collectifs similaires dans le monde (DEC au Royaume-Uni, Consortium 12-12 en Belgique). Elle rendra compte, en temps réel, de l’utilisation des dons, de l’activité de ses différents membres sur le terrain et de l’évolution de la situation humanitaire.

Merci à nos partenaires France Générosités, McKinsey, Gide, et Publicis ainsi qu’à nos partenaires médias JC Decaux, Clear Channel, Groupe M6, Groupe TF1, Groupe France TV, Facebook, Orange, et NextRadioTV.