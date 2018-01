Salud refuerza el servicio de aplicación de la vacuna contra la fiebre amarilla

Quienes viajen a áreas de riesgo y no tengan contraindicaciones cuentan con más centros para poder inmunizarse al menos 10 días antes de la fecha de viaje.

A partir de mañana las personas que deben aplicarse la vacuna contra la fiebre amarilla contarán con más centros y horarios con el fin de reforzar y agilizar el servicio. El Ministerio de salud cuenta con las dosis necesarias para quienes viajen a zonas con circulación del virus.

Además, desde el lunes pasado en Sanidad de Fronteras (ubicado en Avenida Pedro de Mendoza S/N y Blanes) el servicio se amplió con dos unidades móviles; la extensión del horario (de 8 a 16) y más vacunadores, agentes sanitarios, médicos, enfermeros y personal de seguridad que en total suman alrededor de 100 trabajadores. Allí se atiende a un promedio de 1.500 personas por día.

También en Sanidad de Fronteras se dispuso un vallado para una mejor organización de las filas y se instalaron baños químicos y dispensers de agua. Se atiende prioritariamente a familias con niños y se brinda asesoramiento sobre inmunización, consejos y contraindicaciones durante las colas, para evitar demoras o esperas de quienes no necesitan vacunarse.

El responsable de inmunizaciones del Ministerio de Salud de la Nación, Cristian Biscayart indicó que “hay dosis disponibles porque es un insumo que tenemos permanentemente ya que vacunamos a una parte de la población de nuestro territorio, la del noroeste y noreste, a través del Calendario Nacional de Vacunación”.

Biscayart recordó que, al momento, las personas que viajan a las costas de los estados en sur de Brasil, de Santa Catarina, Rio Grande do Sul y Paraná, que incluye a las ciudades de Florianópolis, Bombinhas, Camboriú y todos los balnearios del sur, no tienen que vacunarse como así tampoco quienes vayan a los estados del nordeste como Natal, Recife, Fortaleza y Pipa, ya que no tienen circulación del virus de fiebre amarilla.

La vacuna está recomendada para quienes viajen a los estados brasileños de Río de Janeiro, San Pablo, Espíritu Santo y Bahía y no tengan contraindicaciones. No es necesaria la vacunación para aquellos que permanezcan menos de 72 horas en una zona de riesgo como escala de viaje.

¿Quiénes no deben vacunarse?

La vacuna está contraindicada para los menores de seis meses; los mayores de 60 años; embarazadas; las mujeres que están en período de lactancia entre el nacimiento y los 8 meses inclusive; personas con antecedentes de alergia a cualquiera de los componentes de la vacuna como huevo, proteínas de pollo o gelatina; quienes tengan alteraciones del sistema inmune, incluyendo la infección por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH); personas con enfermedad del timo, miastenia gravis, síndrome de Digeorge, tumores malignos, trasplantes de órganos y patologías que requieran tratamientos con inmunosupresores y/o inmunomoduladores.

“La vacuna puede tener efectos adversos por lo que es importante individualizar a quien realmente la necesita y que no se vacunen sólo por las dudas”, aclaró Biscayart, por lo cual se recomienda una consulta previa al médico.

Por otro lado, es importante aclarar que Brasil no exige el certificado de la vacuna para poder ingresar al país.

Cabe destacar que en Argentina no hay circulación del virus de fiebre amarilla y que la vacuna se aplica una sola vez en la vida.

Los otros centros disponibles son:

Hospital Fernández Lunes a viernes de 8 a 16

USM Lunes a viernes de 9 a 14 Calle 13 y 7 Frente al Edificio en Movimiento (Correo Viejo) Barrio 31

Hospital Muñiz Martes y viernes de 9 a 13

Hospital Pirovano Martes y jueves de 9 a 14

Hospital Álvarez Lunes y jueves de 7.30 a 14

Hospital Vélez Sarfield Martes y viernes de 8.30 a 12.30

CeSAC 11 (Agüero 940) Jueves de 9 a 13

CeSAC 16 (Osvaldo Cruz 2055) Lunes y viernes de 10 a 14

CeSAC 26 (Gurruchaga 1939) Lunes y jueves de 9 a 13

Hospital Grierson Martes y jueves de 9 a 16

Hospital Argerich Martes a viernes 8 a 12 y 13 a 16

Hospital Durand Miércoles y viernes de 13 a 16

Hospital Santojani Sábado y Domingo de 10 a 16

CeSAC 33 desde el lunes 29 (Avenida Córdoba 5741) Lunes, miércoles, jueves y viernes de 10 a 16

Sobre la enfermedad

La fiebre amarilla es una enfermedad viral que se transmite a través de la picadura de algunas especies de mosquitos. Puede ser grave y provocar la muerte. Al no contar con un tratamiento es importante prevenirla a través de la vacuna como así también por medio de la aplicación de repelentes; el uso de ropa de mangas largas y de colores claros.

La vacuna es elaborada con virus atenuados y proporciona protección al cabo de 10 días de su aplicación.

Además, luego del viaje se recomienda consultar rápidamente al médico ante la aparición de síntomas como fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, dolor muscular, náuseas o vómitos.

Para dudas o consultas sobre fiebre amarilla, se puede consultar a la línea 0800-222-1002