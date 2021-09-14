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Cartilla de Sensibilizacion: Migraciones, Derechos Humanos y Comunicacion Intercultural en los Ambientes de Trabajo
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LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES - OFICINA PAÍS PARA ARGENTINA Y LA DIRECCIÓN GENERAL DE COLECTIVIDADES DE LA SUBSECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES TRABAJAN CONJUNTAMENTE CON EL OBJETIVO DE FORTALECER AL SECTOR PRIVADO BRINDANDO INFORMACIÓN SOBRE LOS PROCESOS MIGRATORIOS A NIVEL GLOBAL, REGIONAL Y NACIONAL, DANDO A CONOCER LOS MARCOS NORMATIVOS VIGENTES EN EL TERRITORIO ARGENTINO, SENSIBILIZANDO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS Y EN EL FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES EN COMUNICACIÓN INTERCULTURAL CON EL FIN DE PROMOVER LA INCLUSIÓN Y EL RESPETO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MIGRANTES EN EL MERCADO LABORAL. DICHA INCLUSION EN LAS SOCIEDADES DE ACOGIDA SE RELACIONA CON DISTINTOS ÁMBITOS DENTRO DE LOS CUALES ENCONTRAMOS UNO FUNDAMENTAL: EL ÁMBITO LABORAL.
ESTE CONTRIBUYE AL DESARROLLO ECONÓMICO DE LOS PAÍSES DE ORIGEN Y DE DESTINO. EN LOS PAÍSES DE ORIGEN, SE DEBE PRINCIPALMENTE A LAS REMESAS DE DINERO ENVIADAS A LOS FAMILIARES, EN LOS PAÍSES DE ACOGIDA LA PRINCIPAL CONTRIBUCIÓN DE LA MIGRACIÓN INTERNACIONAL SE SITÚA EN LA INCORPORACIÓN EN PUESTOS DE TRABAJO DONDE ESCASEA LA MANO DE OBRA, EN EL EMPRENDEDURISMO Y EN EL PAGO DE TASAS E IMPUESTOS. ADEMÁS, LAS PERSONAS MIGRANTES, A TRAVÉS DE SUS EXPERIENCIAS, TRAYECTORIAS Y BAGAJE CULTURAL, CONTRIBUYEN EN LAS SOCIEDADES DE ACOGIDA APORTANDO NUEVAS HABILIDADES, NUEVAS ESTRATEGIAS Y GENERANDO ENFOQUES NOVEDOSOS PARA LA RESOLUCIÓN DE DESAFÍOS.