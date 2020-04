Réponse régionale de la SADC face à la pandémie de maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) (avril 2020)

INTRODUCTION

Depuis son apparition en décembre 2019, la COVID-19 s'est répandue de manière exponentielle et elle a été déclarée pandémie mondiale par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) le 11 mars 2020. La Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) a enregistré son premier cas de COVID-19 début mars, et depuis lors, les chiffres n'ont cessé d'augmenter. Au 15 avril 2020, quatorze (14) des seize (16) États membres de la SADC ont été touchés par la COVID-19 : Afrique du Sud, Angola, Botswana, Eswatini, Madagascar, Malawi, Maurice, Mozambique, Namibie, République démocratique du Congo, Seychelles, République-Unie de Tanzanie, Zambie et Zimbabwe.

La SADC reconnaît que les effets de la pandémie de coronavirus touchent de nombreux aspects des domaines socio-économiques, entraînant, de ce fait, des défis variés et complexes à relever ainsi que des conséquences dévastatrices. Les impacts se font sentir dans le monde entier et la région de la SADC, forcément, n'a pas été épargnée. Les impacts socio-économiques de la COVID-19 dans la région de la SADC pourraient être sans précédent en raison des ressources limitées et des insuffisances des systèmes de santé dans de nombreux États membres.

L'impact immédiat attendu est une augmentation des dépenses en termes de santé publique non planifiées. La perturbation des chaînes d'approvisionnement et les chocs intervenant du côté de la demande affecteront considérablement les prix des produits de base ; une situation qui, en outre, entraînera une faiblesse des devises étrangères, alors que les fermetures d'écoles, d’établissements d’enseignement supérieur et d ' universités auront un impact sur les apprenants et les jeunes de la région.

En plus des mesures appliquées par les États membres, la SADC a effectué et poursuivra la mise en place des mesures régionales qui sont essentielles dans la riposte à la COVID-19.