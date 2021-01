La Fondation Rockefeller annonce une subvention pour élargir l'accès aux tests de la COVID-19 et la recherche des contacts en Afrique

Press Release No: /2021

Venue: Nairobi, Kenya

La Fondation Rockefeller a annoncé l’octroi d’une nouvelle subvention de 12 millions de dollars américains à la Fondation pour la santé publique en Afrique, afin d’aider à élargir la couverture géographique des tests et à renforcer la recherche des contacts pour la COVID-19 en Afrique par l'intermédiaire des Centres africains de prévention et de contrôle des maladies.

« Assurer un accès équitable aux tests et à la recherche des contacts est essentiel pour identifier et riposter rapidement aux flambées de COVID-19 jusqu’à ce qu'un vaccin soit largement accessible à tous », a déclaré Rajiv J. Shah, président de la Fondation Rockefeller. « Un an après le début de la pandémie de COVID-19, trop de personnes n'ont toujours pas accès aux outils dont elles ont besoin pour préserver leur santé et leur sécurité, ainsi que celles de leurs familles et communautés. Nous sommes heureux de collaborer avec la Fondation pour la santé publique en Afrique et avec Africa CDC afin de catalyser une riposte plus efficace et plus inclusive à la pandémie de COVID-19 et un relèvement tout aussi efficace et inclusif sur tout le continent ».

Ce financement appuiera un effort plus large visant à accélérer l'accès équitable aux technologies de test, à accroître le dépistage des personnes asymptomatiques et à réduire la transmission communautaire du SARS-CoV-2 dans la région de l'Afrique subsaharienne.

Jusqu'à présent, plus de trois millions de cas de COVID-19 ont été signalés en Afrique, avec une moyenne quotidienne de nouveaux cas qui dépasse, pendant la deuxième vague, celle de la première.

Les tests et la recherche des contacts demeurent deux des interventions de santé publique les plus fortes pour l’endiguement de la COVID-19 sur ce continent d'environ 1,3 milliards d’habitants. Pourtant, un peu plus de 30 millions de tests ont été déclarés depuis le début de la pandémie. En renforçant les tests et la recherche des contacts, les autorités africaines de santé auront accès à des données épidémiologiques plus fiables leur permettant de conseiller les gouvernements, les entreprises et le public sur la façon de mieux gérer la pandémie et d'atténuer son impact socio-économique.

« Les tests sont le principal outil de lutte contre cette pandémie, car sans les tests, nous serons en train de mener notre combat à l'aveuglette », a déclaré le Dr John Nkengasong, directeur d’Africa CDC. « Nous devons également repérer les personnes infectées, les isoler et les traiter. En aidant les États membres de l’Union africaine à effectuer plus de tests et de recherches des contacts pour identifier et isoler les personnes infectées, nous serons en mesure de contrôler le virus et de limiter la transmission».

Dans le cadre du Partenariat pour accélérer les tests de la COVID-19 (PACT), une initiative lancée en août de l'année dernière, Africa CDC établit des partenariats à travers le monde pour mobiliser des ressources techniques, matérielles et financières afin d'aider les États membres de l’Union africaine à élargir l'accès aux tests, à la recherche des contacts et au traitement de la COVID-19. Cette subvention contribuera à la mise en œuvre du PACT sur tout le continent.

La subvention aidera également à accroître l'accès aux tests dans les zones urbaines et rurales, à renforcer la recherche des contacts au niveau communautaire, à améliorer l'infrastructure de données et à accélérer le dépistage et la recherche des cas dans les populations à haut risque.

Le Dr Francisco Songane, PDG par intérim de la Fondation pour la santé publique en Afrique, a déclaré : « la Fondation pour la santé publique en Afrique est sincèrement reconnaissante à l'équipe de la Fondation Rockefeller pour son leadership et soutien. Notre mission est de forger des partenariats et de mobiliser des ressources pour Africa CDC. Face à la pandémie de la COVID-19, ce type de collaboration est plus nécessaire que jamais».

« Le renforcement des tests et de la recherche des contacts pour les populations les plus à risque constitue un élément essentiel des efforts de la Fondation Rockefeller pour soutenir une riposte équitable à la pandémie sur le continent », a déclaré William Asiko, directeur général du Bureau régional de la Fondation Rockefeller pour l’Afrique. « Dans l’attente des vaccinations à grande échelle, investir dans les tests, dans la recherche des contacts et dans l’éducation publique sur la distanciation physique et le port de masque est le meilleur outil dont nous disposons pour répondre aux besoins les plus urgents de l’Afrique aujourd’hui et pour renforcer les systèmes dont nous avons besoin pour nous protéger en cas de nouvelles menaces».

Note aux éditeurs

À propos d’Africa CDC

Africa CDC est une institution technique spécialisée de l’Union africaine qui soutient les États Membres soucieux de renforcer leurs systèmes de santé, d’améliorer la surveillance et les interventions d’urgence et de mieux prévenir et lutter contre les maladies. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site Internet d’Africa CDC.

À propos de la Fondation pour la santé publique en Afrique

La Fondation pour la santé publique en Afrique (APHF) existe pour forger des partenariats et mobiliser des ressources en vue de soutenir des initiatives essentielles de santé publique sur tout le continent, à l’appui d’Africa CDC. Créée en septembre 2019, l'APHF mobilise des fonds flexibles pour accélérer la riposte à la COVID-19 dirigée par Africa CDC et les initiatives qui suivront, dans le but de renforcer les systèmes de santé publique. Pour en savoir plus et pour vous inscrire au bulletin d’information de l'APHF, veuillez consulter le site http://www.aphf.africa.

À propos de la Fondation Rockefeller

La Fondation Rockefeller repousse les frontières de la science, des données et de l'innovation pour relever les défis mondiaux liés à la santé, à l'alimentation, à l'énergie et à la mobilité économique. En tant qu’organisation philanthropique axée sur la science et consacrée à l’établissement de relations de collaboration avec ses partenaires et bénéficiaires, la Fondation s’efforce d’inspirer et de favoriser un impact humain à grande échelle pour accroître le bien-être de l’humanité partout dans le monde grâce à la définition et à l’accélération de solutions, d’idées et de conversations avant-gardistes. Pour en savoir plus, inscrivez-vous à notre bulletin sur rockefellerfoundation.org et suivez-nous sur notre compte Twitter@RockefellerFdn.

Contacts médias

John Spangler

Directeur, Communications et plaidoyer

Fondation Rockefeller

jspangler@rockfound.org

James Ayodele

Chargé de communication principal

Africa CDC

ayodelej@africa-union.org

For further media inquiries, please contact: