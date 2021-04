L’Afrique et l’Espagne sont de voisins proches et de partenaires stratégiques. Ensemble, nous pouvons mieux faire face aux défis qui nous concernent tous, comme le développement économique et l’emploi, la décarbonisation, la lutte contre la pauvreté, l’autonomisation des femmes, la gestion migratoire et la paix et la stabilité.

Le Gouvernement espagnol a approuvé en 2019 le III Plan Afrique « L’Espagne et l’Afrique: défi et opportunié », cadre stratégique de l’action extérieure d’Espagne en Afrique et avec l’Afrique.

Le Focus Afrique 2023 est le programe d’action du III Plan Afrique pour la présente législature et par conséquent la projection de l’action extérieure du gouvernement espagnol avec l’Afrique et la concrétion de ses actions jusqu’en 2023.

Il se subsume à la Stratégie Espagnole d’Action Extérieure 2021-2024 et, conformément au principe d’unité d’action à l’extérieur, incorpore les programmes et instruments pour l’Afrique de plusieurs Ministères ainsi que d’autres acteurs espagnols présents dans ce Continent. De la même manière, il s’aligne avec les Objectifs de Développement Durable de l’Agenda 2030 et avec l’Agenda 2063 de l’Union Africaine.

Les quatre objectifs stratégiques du III Plan Afrique (Paix et sécurité; Développement durable, croissance économique inclusive et résiliente; Aspects institutionnels; et Mobilité ordonée, sûre et régulière) se traduisent dans le Focus Afrique 2023 en sept priorités.