Vaccination contre la COVID-19 dans la Région africaine de L’OMS - Bulletin mensuel, Avril 2022

SYNTHÈSE

Dans la Région africaine, la proportion de personnes complètement vaccinées est passée de 13 % en fin mars 2022 à 14,3 % au 30 avril 2022. Six des 20 pays dont moins de 10 % de la population était complètement vaccinée en janvier 2022 ont fait des progrès, dépassant les 15 %. Ces pays sont la Côte d’Ivoire, l’Éthiopie, la Guinée, le Kenya, l’Ouganda et la Sierra Leone. La plus forte augmentation du pourcentage de personnes complètement vaccinées au cours des trois derniers mois a été observée en Côte d’Ivoire, en Éthiopie, en Ouganda, en Sierra Leone et au Tchad. Ces pays font partie des pays prioritaires au titre de l’initiative des équipes multipartenaires d’appui aux pays (Côte d’Ivoire, Éthiopie, Ouganda et Tchad) ou du Partenariat mondial pour la distribution de vaccins contre la COVID-19 (Sierra Leone).

Maurice (75,8 %) et les Seychelles (81,8 %) restent les deux seuls pays de la Région africaine de l’OMS qui comptent plus de 70 % de personnes complètement vaccinées. Quatre pays ont complètement vacciné entre 40 % et 70 % de leur population : Botswana (56,7 %), Cabo Verde (55,2 %), Mozambique (44,4 %) et Rwanda (64,7 %). Vingt-huit pays ont vacciné entre 10 % et 40 % de leur population (contre 27 pays en fin mars 2022 ; le Tchad s’est ajouté à ce groupe), tandis que 12 autres ne dépassent pas encore les 10 % de la population complètement vaccinée, dont deux des pays les plus peuplés de la Région (Nigéria et République démocratique du Congo).

Seize pays sur 46 (35 %) ont enregistré une augmentation du nombre de doses administrées en avril 2022 par rapport à mars 2022, dont huit pays prioritaires pour le Bureau régional de l’Afrique (Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Madagascar, Nigéria, Ouganda, République-Unie de Tanzanie, Tchad et Zambie). Hormis la Zambie, tous ces pays ont mené des campagnes de vaccination de masse ou ont intensifié leurs interventions de vaccination de routine en mars et/ou avril 2022. Malgré les progrès accomplis, il est indispensable d’intensifier les efforts visant à accélérer le rythme des vaccinations, compte tenu de la diminution de 32 % des doses administrées observée en avril par rapport à mars 2022.