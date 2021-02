Nouveau financement japonais pour les réfugiés et les demandeurs d'asile en Algérie

L'Agence des Nations unies pour les réfugiés, le HCR, se félicite d'une contribution d'un million de dollars du gouvernement japonais pour une aide humanitaire essentielle aux réfugiés et aux demandeurs d'asile à Alger et dans d'autres zones urbaines, ainsi qu'aux réfugiés sahraouis dans les cinq camps de réfugiés de la province de Tindouf, dans le sud-ouest de l'Algérie.

La contribution opportune et essentielle du Japon permettra au HCR de répondre aux besoins de protection et d'assistance des réfugiés et des demandeurs d'asile dans le pays par le biais du programme d'assistance humanitaire du HCR.

La contribution du Japon contribuera spécifiquement à assurer une assistance sanitaire aux réfugiés et aux demandeurs d'asile. L'aide fournie comprendra l'accès aux services de santé, notamment la prévention et l'intervention COVID-19, le développement des capacités en matière de santé reproductive et la distribution de matériel sanitaire pour les réfugiés sahraouis les plus vulnérables vivant dans les camps de réfugiés de Tindouf. Pour les réfugiés et les demandeurs d'asile des zones urbaines, l'aide comprendra l'accès à tous les niveaux de services de santé, y compris la prévention et l'intervention COVID-19. "Le HCR souhaite remercier le peuple et le gouvernement japonais pour leur soutien aux personnes relevant de la compétence du HCR - à la fois les demandeurs d'asile urbains et les réfugiés, y compris la population sahraouie réfugiée dans les camps", a déclaré le représentant du HCR Agostino Mulas. "Cette contribution significative est cruciale car l'opération en Algérie est dangereusement sous-financée et nous avons besoin de donateurs supplémentaires pour nos programmes de sauvetage dont nous avons tant besoin. Nous sommes très heureux que le Japon ait apporté cette contribution très généreuse".

S.E. M. KONO Akira, ambassadeur du Japon en Algérie, a fait cette remarque : "J'apprécie beaucoup l'activité du HCR et je suis ravi de travailler ensemble sur ce projet, qui va dans le sens de la promotion de la Couverture Maladie Universelle (CHU) prévue dans les SDG. La CMU et la promotion de la sécurité humaine sont également des piliers importants dans le processus de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD), dont la 8e édition doit se tenir en Tunisie en 2022."

En février 2021, le HCR en Algérie n'a reçu que 3,6 millions de dollars US (neuf pour cent) sur les 40,7 millions de dollars US nécessaires pour les besoins opérationnels globaux du pays. L'année dernière, le HCR a été financé à 62% de ses besoins globaux de 34,9 millions de dollars US, le plus haut niveau depuis de nombreuses années grâce à ses généreux donateurs.

POUR PLUS D'INFORMATIONS, VEUILLEZ CONTACTER:

Russell Fraser, Tindouf, Algérie fraser@unhcr.org

Marina Villuendas, Algiers, Algérie villuend@unhcr.org