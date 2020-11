L'Union Européenne soutient le HCR pour poursuivre la distribution d'eau aux réfugiés sahraouis

L'Agence des Nations Unies pour les Réfugiés, le HCR, apprécie la contribution de 600 000 € de l'Union Européenne (UE) pour une aide humanitaire essentielle aux réfugiés sahraouis dans les cinq camps de réfugiés de la province de Tindouf, dans le sud-ouest de l'Algérie.

“Il est prioritaire pour l'UE d’assurer à tous les réfugiés sahraouis l’accès à l'eau potable pour leur usage domestique. La menace du coronavirus étant toujours présente, une quantité d'eau suffisante est plus que jamais nécessaire afin de maintenir un niveau d'hygiène minimal, permettant le lavage des mains de manière fréquente. L'UE est pleinement engagée à continuer de soutenir les réfugiés sahraouis", a déclaré Patrick Barbier, Responsable des Opérations d'Aide Humanitaire de l'UE en Algérie.

L'UE est un donateur humanitaire actif et de longue date dans les camps. Elle soutient les activités humanitaires vitales de nombreuses organisations des Nations unies et partenaires dans divers domaines, allant d’une assistance alimentaire et des soins de santé à l'eau, l'assainissement et l'hygiène (WASH).

“Le HCR tient à remercier l'UE pour son soutien continu à la population réfugiée sahraouie, en particulier pour l'approvisionnement en eau potable de la communauté sahraouie", a déclaré le Représentant du HCR, Agostino Mulas. “Cette contribution significative, dans le secteur de l'eau, est si cruciale car l'eau est essentielle pour un peuple vivant dans le désert, en particulier pendant les mois d'été, lorsque l'eau est plus difficile à obtenir et nécessaire en plus grande quantité”.

Les services et infrastructures WASH sont en cours d'amélioration dans les camps de Tindouf. Le HCR fournit environ 700,000 m3 d'eau potable par an en assurant en permanence le fonctionnement et l'entretien des installations existantes, en installant de nouvelles et en contrôlant la qualité de l'eau. Le HCR s'efforce toujours d'atteindre l'objectif de 20 litres par personne et par jour.

La stratégie WASH du HCR sur cinq ans, développée avec Oxfam, comprend une étude pour le développement du réseau de canalisations d'eau afin de réduire le besoin de transport d'eau par camion. Afin de pouvoir mettre pleinement en œuvre la stratégie WASH, le HCR est à la recherche de fonds supplémentaires car, pendant plusieurs années, les travaux de la nouvelle infrastructure devront se faire parallèlement à ceux de l'actuel réseau de distribution d'eau par camion.

Pour son programme 2020, le HCR Algérie est actuellement financé à 44%, avec environ 16,6 millions de dollars US reçus sur un total de 37,4 millions de dollars US requis.

Russell Fraser Tindouf, Algérie fraser@unhcr.org