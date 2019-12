L'Union européenne aide le PAM à lutter contre la malnutrition chez les réfugiés Sahraouis

ALGER - Le Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations Unies a salué une contribution de 1,3 million d'euros (1,4 million de dollars) de l'Union européenne (UE) pour traiter et prévenir la malnutrition chez les enfants et les femmes réfugiés sahraouis dans les cinq camps situés près de Tindouf en Algérie.

Le soutien de l'UE aux activités de nutrition du PAM intervient à un moment clé. La dernière enquête nutritionnelle, menée cette année conjointement par le PAM et le HCR, a révélé que les taux de malnutrition aiguë globale (MAG) chez les enfants sahraouis réfugiés de moins de cinq ans ont atteint 7,6% en 2019 contre 4,7% en 2016. L'enquête a également révélé que la moitié des enfants de moins de cinq ans et des femmes âgées de 15 à 49 ans souffrent d'anémie.

"La tendance à la malnutrition croissante dans les camps de réfugiés sahraouis est inquiétante car elle peut entraîner davantage de décès et de maladies", a déclaré Patrick Barbier, chef du bureau de la protection civile et de l'aide humanitaire en Algérie. "Avec cette nouvelle subvention au PAM, l'UE veut s'assurer que les enfants et les mères réfugiés sont aidés et évitent des souffrances inutiles. Les familles de réfugiés sahraouis peuvent continuer à compter sur l'UE pour un soutien humanitaire vital."

Les fonds permettront au PAM de fournir aux enfants et aux femmes des produits nutritionnels spéciaux pour traiter et prévenir la malnutrition pour les 18 prochains mois. Ils permettront aussi de promouvoir les habitudes alimentaires saines, à travers une sensibilisation accrue à la nutrition et à des activités d'éducation.

"Le PAM est reconnaissant de la généreuse contribution de la Commission européenne à nos programmes de nutrition, qui ont été chroniquement sous-financés dans le passé", a déclaré le représentant du PAM et directeur pays en Algérie, Imed Khanfir. "Le PAM a besoin d'un financement régulier et prévisible pour traiter et prévenir la malnutrition dans les camps de réfugiés à Tindouf."

Cette contribution s'ajoute à une contribution de 4 millions d'euros (4,6 millions de dollars) cette année pour couvrir les besoins alimentaires de base de milliers de familles de réfugiés sahraouis. l'Union européenne est le principal donateur pour l'activité du PAM en appui aux réfugiés sahraouis en Algérie, couvrant 30 pour-cent des fonds requis en 2019 pour cette opération.

Les réfugiés sahraouis vivent depuis 40 ans dans des conditions difficiles dans le désert du Sahara, dans le sud-ouest de l'Algérie. Hébergées dans cinq camps de réfugiés près de la ville algérienne de Tindouf, les familles de réfugiés dépendent principalement de l'assistance du PAM pour leurs besoins alimentaires. Les possibilités d'emploi et de subsistance sont limitées.

Le PAM soutient les réfugiés du Sahara occidental en Algérie depuis 1986. Les opérations du PAM en Algérie sont menées et surveillées en collaboration avec des organisations nationales et internationales pour garantir que l'aide alimentaire parvienne aux personnes auxquelles elle est destinée.

