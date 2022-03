Le Japon renforce son soutien aux réfugiés et demandeurs d'asile en Algérie

ALGÉRIE

L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR, se félicite de l'augmentation de la contribution de 1,4 million de dollars US du peuple japonais pour l'assistance humanitaire aux réfugiés et demandeurs d'asile vulnérables en Algérie dans les domaines de la santé et de l'assainissement.

Cette contribution sera cruciale pour garantir l'accès des réfugiés et des demandeurs d'asile aux soins de santé, à l'hygiène, à l'assainissement et à un combustible domestique sûr. Grâce au soutien du Japon, les réfugiés pourront accéder aux services de santé, notamment en matière de VIH, de santé génésique et de soins postnatals, en soutenant les écoles de sagesfemmes et d'infirmiers. En outre, cette contribution assurera la fourniture de matériel d'hygiène, ainsi que de gaz de cuisine sûr et propre, tout en intégrant la prévention et la réponse pour réduire les taux de morbidité et de mortalité du COVID-19.

En partenariat avec le Japon, cette intervention place les réfugiés au centre de la planification, encourageant la participation des femmes et des jeunes filles réfugiées dans leur propre communauté, tout en contribuant fortement à la promotion des Objectifs de développement durable 3, 5, 7 et 17 sur la bonne santé, l'égalité des sexes, l'accès à l'énergie et le partenariat pour les objectifs. De même, elle permettra au HCR de fournir une assistance vitale et des services essentiels aux réfugiés et aux demandeurs d'asile, ce qui est essentiel pour combattre les effets à long terme de la pandémie de COVID-19 et éviter de nouveaux risques de protection.

"Je souhaite saisir cette occasion pour remercier le peuple japonais pour la confiance continue qu'il accorde au programme du HCR en Algérie. Pour la deuxième année consécutive, et avec une contribution accrue, ce soutien nous permettra de fournir une réponse humanitaire efficace et complète aux réfugiés en Algérie", a déclaré le Représentant du HCR, Agostino Mulas.

S.E. M. KONO Akira, Ambassadeur du Japon en Algérie, a fait remarquer :

"Le HCR a toujours été un partenaire précieux pour le Japon dans la fourniture d'une assistance humanitaire dans diverses régions du monde et en Algérie en particulier. Je suis ravi de travailler à nouveau avec M. Agostino Mulas et son équipe sur ce nouveau projet, qui va dans le sens de la promotion de la couverture sanitaire universelle (CSU) stipulée dans les ODD. La pandémie du COVID-19 a réaffirmé l'importance de la CMU et de la promotion de la sécurité humaine, qui sont également des piliers importants dans le processus de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD), dont la 8ème édition doit être accueillie par la Tunisie en août de cette année."

Le Japon est un partenaire stratégique pour la réponse aux réfugiés, fournissant un soutien essentiel pour faire une différence dans la vie des réfugiés et des demandeurs d'asile dans le monde et en Algérie. Le HCR se félicite de cette contribution et espère continuer à travailler en partenariat pour le bénéfice des réfugiés en Algérie.

