Forcés à partir: Histoires de migrants victimes d’injustices en Algérie

L’Algérie est devenue depuis une vingtaine d’années un pays de passage ou de destination finale pour de nombreux ressortissants d’États d’Afrique centrale et occidentale à la recherche d’emplois dans toute une série de secteurs, essentiellement dans le bâtiment et l’agriculture.

Malgré le nombre considérable de migrants, de demandeurs d’asile et de réfugiés originaires d’Afrique subsaharienne présents en Algérie, ce pays ne dispose toujours pas d’un cadre juridique clair définissant le statut des travailleurs migrants. Il n’a pas non plus de loi sur l’asile, plus de cinquante ans après avoir ratifié la Convention de 1951 sur les réfugiés. En attendant la mise en place en Algérie d’un dispositif national d’asile, le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) enregistre les demandeurs d’asile et assure la procédure de détermination du statut de réfugié par l’entremise de son bureau d’Alger. Toutefois, les personnes enregistrées en tant que réfugiés ou demandeurs d’asile ne bénéficient pas d’une protection suffisante, les autorités algériennes pouvant ne pas reconnaître automatiquement les décisions du HCR et la carte délivrée par ce dernier ne leur donnant pas droit à un permis de résidence dans le pays.

L’Algérie a adopté en 2008, la Loi n°08-11 relative aux conditions d’entrée, de séjour et de circulation des étrangers. Cette loi fait de l’immigration irrégulière une infraction pénale passible de deux ans d’emprisonnement et met en place une procédure légale d’expulsion. Le refus d’obéir à un arrêté d’expulsion est passible d’une peine de cinq ans d’emprisonnement. La Loi n° 09-01 du 25 février 2009 modifiant le Code pénal crée l’infraction de sortie illégale du territoire, dont peut se rendre coupable un citoyen algérien comme un ressortissant étranger. Cette infraction est passible de six mois d’emprisonnement. La Loi n° 80-10 de 1981 relative aux conditions d’emploi des travailleurs étrangers dispose que ces derniers ne peuvent obtenir de permis de travail que pour des postes qui ne peuvent pas être pourvus en faisant appel à des citoyens algériens. S’ils veulent pouvoir faire une demande de carte de séjour, les étrangers doivent en outre obtenir leur permis de travail avant d’arriver en Algérie. L’application conjointe de ces différents textes se traduit par un nombre important de sans-papiers parmi les personnes originaires d’Afrique sub-saharienne présentes en Algérie pour chercher du travail. Elles ne peuvent pas régulariser leur situation sur place et sont par conséquent exposées à des risques de persécutions, d’emprisonnement et de harcèlement de la part des pouvoirs publics.