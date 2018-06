Cérémonie de signature du projet de PDRU pour la Wilaya d’Alger

Le 26 avril, la Wilaya d’Alger a conclu, au nom du gouvernement algérien, un partenariat avec EMI pour développer son plan directeur de résilience urbaine (PDRU).

Le développement de ce PDRU consistera en la réalisation d’une série de sept (7) analyses scientifiques appliquées à 12 secteurs clés identifiés comme ayant une importance critique pour la résilience urbaine d’Alger. Ces secteurs seront ensuite intégrés dans un plan directeur cohérent. L’étude s’appuiera sur une approche participative qui mobilisera, aux côtés des autorités et des élus de la Wilaya, des représentants des institutions techniques et scientifiques, de la société civile, du secteur privé, des médias et d’autres parties prenantes. Le PDRU sera le fruit d’une collaboration entre les compétences et connaissances locales et les expertises scientifiques internationalement reconnues. Pour ce projet, EMI a réuni une équipe composée d’experts algériens expatriés en Europe et aux Etats-Unis, et d’experts locaux reconnus en tant que leaders dans leur domaine d’expertise.

Ce partenariat s’inscrit dans la stratégie arrêtée par le gouvernement algérien, visant à prendre les mesures nécessaires en vue de gérer les risques naturels (tremblements de terre, inondations, glissements de terrain, changements climatiques, etc.) et améliorer la résilience du pays par le développement de plans de réduction de risques de catastrophes. Au cours des dernières décennies, la ville d’Alger a été sévèrement touchée par des catastrophes naturelles, notamment lors des inondations catastrophiques de novembre 2001 et du tremblement de terre dévastateur dans la ville voisine de Boumerdes en mai 2003.

Dans le contexte des grandes villes, l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan directeur de résilience urbaine sont maintenant reconnues comme étant l’approche la plus efficace pour répondre à cette problématique. Cette approche a été mise en œuvre par EMI pour gérer les risques de catastrophes dans de nombreuses mégapoles, comme les risques sismiques et d’inondation à Pasig City et Quezon City (Philippines), et Mumbai (Inde), ou uniquement les risques sismiques à Dhaka (Bangladesh), Amman (Jordanie), et Istanbul (Turquie).