Algerie : Rapport de situation sur l'epidemie du COVID-19 #423 (du 25 mai 2021)

Coordination

Une réunion de coordination hebdomadaire sur la COVID-19 se tient entre le bureau OMS-Algérie et le bureau régional OMS (AFRO) tous les lundis.

Mesures prises au niveau national

Le 20 mai 2021, le Gouvernement a décidé au titre du dispositif de gestion de la crise sanitaire liée à la pandémie de COVID-19, de prolonger les mesures de confinement partiel à domicile de 0h à 4h pour un mois supplémentaire à compter du 22 mai 2021 pour 19 wilayas. Ces mesures concernent ainsi les dix-neuf (19) wilayas suivantes : Adrar, Laghouat, Batna, Bejaia, Blida, Tébessa, Tizi-Ouzou, Alger, Jijel, Sétif, Sidi Bel Abbes, Constantine, M'Sila, Ouargla, Oran, Boumerdes, El Oued, Tipaza et Touggourt.

Un communiqué des services du Premier ministre a annoncé lundi 21 mai 2021 « les modalités opérationnelles nécessaires à la concrétisation de la décision de réouverture partielle des frontières aériennes qui sera mise en œuvre à partir du 1er Juin 2021 ». La compagnie Air Algérie assurera trois vols hebdomadaires de et vers la France (02 vols Paris, 01 vol Marseille), un vol hebdomadaire de et vers la Turquie (Istanbul), un vol hebdomadaire de et vers l’Espagne (Barcelone) et un autre de et vers la Tunisie (Tunis). En Algérie, seuls les aéroports d’Alger, d’Oran et de Constantine accueilleront ces vols internationaux. Les voyageurs devront présenter un test RT-PCR datant de moins de 36 heures pour embarquer à destination de l’Algérie, et effectuer à l’arrivée un confinement sanitaire obligatoire de cinq jours à leurs frais au niveau d’un des établissements hôteliers prévus à cet effet, avec un contrôle médical permanent, à l’issue duquel sera effectué un test de dépistage du COVID-19. Le confinement sera levé si le test est négatif et prolongé pour une période de cinq jours supplémentaires si le test est positif. Pour ce qui est des modalités de sortie, « les passagers demeurent soumis aux seules conditions édictées par les autorités des pays d’accueil pour leur entrée sur leurs territoires ». Le communiqué est disponible dans son intégralité sur le lien suivant (en français) : http://www.premierministre.gov.dz/fr/premier-ministre/activites/com-24-05-2021-fr.html

La 74e Assemblée mondiale de la Santé a débuté le lundi 24 mai 2021, virtuellement en raison de la pandémie de COVID-19, et elle se tiendra jusqu’au 1er juin 2021. A cette occasion, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid a affirmé lundi 24 mai, que l'Algérie avait pris des mesures « au plus haut niveau de l'Etat » pour faire face au défi sanitaire que représente la pandémie de COVID-19. Il a ajouté que « nous devons tirer les enseignements de cette pandémie en vue d'asseoir de manière efficace des systèmes de santé plus souples et aptes à riposter à tout phénomène sanitaire inhabituel ». Enfin il a appelé à une solidarité par rapport à la vaccination contre la COVID-19 pour permettre un accès universel aux vaccins et rappelé que « l'Algérie partage la vision ambitieuse et déterminée du Directeur général, notamment les grands défis que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) doit relever à l'avenir ».