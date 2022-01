Algérie : Rapport de situation sur l'épidémie du COVID-19 #651 (du 11 janvier 2022)

Des salles des fêtes et des hammams.

La réouverture partielle des frontières aériennes est effective depuis le 1er Juin 2021 pour 11 pays. Les voyageurs doivent présenter à l’embarquement un test RT-PCR COVID négatif datant de moins de 36 heures et devront réaliser un test antigénique à leurs frais à l’arrivée. Le ministère des Transports a par ailleurs annoncé le mardi 12 octobre 2021 la reprise de liaisons maritimes hebdomadaires pour le transport de voyageurs avec l’Espagne et la France. Une réouverture partielle des frontières terrestres avec la Tunisie a été annoncée le lundi 3 janvier 2022 pour les citoyens résidents des deux pays et sur présentation du pass vaccinal en plus du protocole sanitaire mis en place pour les autres frontières.

Le ministère de la Santé a organisé les 8 et 9 janvier 2022 un séminaire national sur la modernisation du système de santé au Centre International des Conférences (CIC). Huit ateliers se sont déroulés sur ces deux jours avec les thématiques suivantes : (1) Prévention, promotion et protection de la santé, (2) Gouvernance et gestion des établissements publics de santé, (3)

Métiers et professionnels de la santé, (4) Formation et valorisation des ressources, (5)

Financement des établissements publics de santé, (6) Médicaments et équipements de santé, (7)

Organisation des soins, et (8) Numérisation.