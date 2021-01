Algérie, Note de conjoncture Automne 2020 : Traverser la pandémie de COVID-19, engager les réformes structurelles [EN/FR]

Resumé Analytique

Ce rapport fournit un aperçu des récentes évolutions macroéconomiques en Algérie et des perspectives économiques à court terme du pays. Le rapport est divisé en deux chapitres. Le chapitre 1 présente les évolutions macroéconomiques du pays en 2019, brossant ainsi le contexte des évolutions sans précédent survenues en 2020 à la suite de la pandémie de COVID-19.

Le chapitre 2 décrit l’impact de la pandémie de COVID-19 et de l’effondrement simultané des prix du pétrole sur différents aspects du tissu économique algérien. Enfin, la conclusion aborde les perspectives de l’économie algérienne.

En 2019, le rythme de la croissance de l’économie algérienne s’est ralenti pour une cinquième année consécutive dans un contexte de mobilisation sociale et de transition politique prolongées, qui a affaibli la confiance et les dépenses des consommateurs et des entreprises. Du point de vue sectoriel, le recul structurel du secteur des hydrocarbures s’est poursuivi, marquant un recul de 4,9 %, tandis que les secteurs hors hydrocarbures connaissaient une modeste augmentation de 2,4 % en termes réels. Le taux de chômage est resté stable à 11,4 % en 2019, avec la création de 232 000 emplois entre avril 2018 et mai 2019. L’indice national des prix à la consommation est resté sous contrôle, passant de 3,5 % en 2018 à 2,3 % en 2019. Le déficit budgétaire global de l’Algérie s’est détérioré, passant de 6,8 % du produit intérieur brut (PIB) en 2018 à 9,6 % du PIB en 2019, sous l’effet de la baisse des revenus des hydrocarbures et de l’augmentation des investissements publics, faisant passer le ratio dette/PIB de 38,9 % du PIB, fin 2018, à 44,9 % du PIB, fin 2019. Le déficit du compte courant est resté important, mais relativement stable en 2019, la baisse des exportations d’hydrocarbures étant largement compensée par une baisse voulue des importations de biens (visant à préserver les réserves de devises) et une réduction du déficit du commerce des services. Le taux de change effectif réel s’est quant à lui légèrement apprécié, résultant en une perte de compétitivité internationale. La liquidité bancaire a chuté en 2019 avec la clôture du programme de financement monétaire en mars 2019, le financement du déficit budgétaire de 2019 et l’augmentation progressive du taux de réserve obligatoire des banques jusqu’à 10 % durant l’été 2019.

Même si les données des comptes nationaux doivent encore être publiées pour le deuxième trimestre 2020, il est permis de dire qu’à l’approche du deuxième trimestre de 2020, l’élan économique est resté faible avec, au premier trimestre 2020, une contraction de 3,9 % de l’activité économique en glissement annuel. Pour le deuxième trimestre 2020, les données sur la production industrielle du secteur public indiquent une accentuation de la contraction globale enregistrée au trimestre précédent à la suite de l’introduction des mesures de confinement liées à la COVID-19. Les pertes économiques des entreprises publiques ont été substantielles, en particulier dans les secteurs de l’énergie et des transports. Bien que les données sur les pertes économiques du secteur privé ne soient pas disponibles, plusieurs enquêtes révèlent néanmoins que les entreprises privées ont vu leurs activités gravement affectées par la pandémie de COVID-19 avec des répercussions notables sur le marché de l’emploi. Les secteurs les plus touchés par la pandémie ont été les transports, le tourisme, la restauration, l’hôtellerie, l’artisanat, l’énergie et le commerce de détail et de gros. En outre, les petites et moyennes entreprises, et les travailleurs indépendants et occasionnels auraient le plus souffert de l’arrêt des activités. L’Agence Nationale de l’Emploi fait également état d’une baisse de l’offre de main-d’œuvre.

En réponse à la pandémie de COVID-19, les autorités ont pris plusieurs mesures pour apporter une aide immédiate aux ménages et aux entreprises.

En mai 2020, on dénombrait 322 000 bénéficiaires de l’Allocation forfaitaire de solidarité d’un montant mensuel de 30 000 dinars algériens versés pendant trois mois aux personnes à faible revenu. Un soutien en nature, sous forme de produits alimentaires et d’eau, a également été distribué à 600 000 ménages.

En outre, l’allocation de solidarité du Ramadan, dont le montant est passé de 6 000 dinars à 10 000 dinars, a été étendue à 2,2 millions de ménages.

Parmi les autres mesures d’aide, citons le report de la déclaration et du paiement des impôts sur le revenu pour les particuliers et les entreprises, à l’exception des grandes entreprises, et l’assouplissement des délais contractuels et des pénalités pour les entreprises enregistrant des retards dans l’achèvement des travaux publics. Parmi les mesures bancaires figurent l’abaissement de 3,5 % à 3 % du principal taux directeur de la Banque d’Algérie et la diminution de 10 % à 3 % du taux de réserve obligatoire. La Banque d’Algérie a également assoupli les ratios de solvabilité, de liquidité et de prêts non performants des banques et a permis l’extension de certains prêts sans provisionnement supplémentaire. Une dépréciation du taux de change a permis d’alléger les besoins de financement budgétaire et extérieur, tout en soutenant l’objectif du Gouvernement de réduire la facture des importations.

L’économie algérienne devrait afficher une contraction importante du PIB réel en 2020, sous l’effet du double choc des mesures de confinement et de la chute des recettes des exportations d’hydrocarbures causé par la pandémie de COVID-19. Plusieurs risques à la baisse menacent la reprise économique : la possibilité d’une crise sanitaire prolongée si un vaccin se fait trop attendre ou s’avère peu efficace ; les difficultés à répondre aux besoins de financement croissants du budget, potentiellement accrus par la réalisation d’importants engagements conditionnels dus aux banques et entreprises publiques ; et l’inflation croissante entraînée en partie par la hausse des prix des importations. Dans ce contexte, le Gouvernement algérien a annoncé d’ambitieuses réformes structurelles visant à accélérer la transition vers un modèle de développement économique tiré par le secteur privé, tout en préservant le soutien aux tranches les plus vulnérables de la population. La réussite de cette entreprise reposera sur le caractère décisif de l’agenda des réformes, sur l’ampleur de la réponse du secteur privé, et sur la capacité des autorités à rétablir simultanément les équilibres macroéconomiques.

Executive Summary in English