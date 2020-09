114 migrants ivoiriens, guinéens et libériens rentrent d'Algérie avec l'aide de l'OIM en pleine pandémie de COVID-19

Alger - Cette semaine (31/08), cent quatorze migrants originaires de Côte-d'Ivoire, de Guinée et du Libéria sont rentrés chez eux en toute sécurité depuis l’Algérie grâce à un vol de retour volontaire affrété par l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), avec la permission et le soutien du gouvernement algérien.

Il s’agit de la deuxième opération de retour volontaire facilitée par l'OIM en pleine pandémie de COVID-19 en moins de deux mois, après le retour volontaire de quatre-vingt-quatre migrants au Mali le 14 juillet dernier. Le vol a quitté Alger pour Conakry, avec une escale à Monrovia et à destination finale d’Abidjan.

Le groupe, composé de cent deux hommes, six femmes, quatre garçons et deux filles, était bloqué en Algérie. Leur situation socioéconomique devenant difficile en raison de la COVID-19, ils avaient contacté l'OIM et leurs ambassades respectives pour demander une assistance afin de rentrer chez eux et de retrouver leur famille.

Grâce à la collaboration des autorités algériennes et aux autorisations qui ont été accordées dans le cadre du programme de retour volontaire de migrants en situation irrégulière en Algérie, les restrictions de voyage ont été exceptionnellement levées pour permettre à l'OIM de faciliter le retour des migrants. Les ambassades partenaires de Côte-d'Ivoire et de Guinée ont apporté leur soutien à la délivrance de documents de voyage pour tous les migrants en temps utile avant leur départ. En l'absence d'une représentation diplomatique permanente en Algérie, le gouvernement du Libéria a procédé à des entretiens de vérification d'identité à distance et a assuré la délivrance de documents permettant aux migrants de profiter de l'opération de retour.

Les migrants résidant en dehors d'Alger ont reçu une aide au transport sur le territoire et ont été hébergés dans les centres de transit gérés par l'OIM (DARV), une structure gouvernementale mise à la disposition de l'OIM pour accueillir les migrants en attente de rentrer dans leur pays d'origine. La procédure de circulation sur le territoire et de sortie a été étroitement coordonnée et soutenue par les autorités algériennes compétentes, ce qui a considérablement facilité la préparation et le départ des migrants.

Le personnel de l'OIM en Algérie a mis en œuvre des mesures de prévention spécifiques contre la COVID-19, en accord avec les normes internationales, nationales et celles de l'OIM, comprenant des contrôles médicaux préalables ainsi qu'un test PCR obligatoire cinq jours avant le vol, la distribution de kits contre la COVID-19 et la sensibilisation à la prévention de la COVID-19.

À leur arrivée dans leurs pays respectifs, les migrants seront accueillis par le personnel de l'OIM à l'aéroport et bénéficieront d'une assistance à l'arrivée, notamment une protection et des services médicaux, avant de retourner dans leurs communautés d'origine.

Dans les semaines suivantes, tous les migrants de retour recevront une aide à la réintégration socioéconomique comprenant un soutien médical et psychosocial, une formation scolaire et professionnelle, un soutien au logement et à d'autres besoins de base, ainsi que la mise en place d'activités génératrices de revenus pour assurer une réintégration durable dans les communautés d'origine, en fonction des besoins et de la volonté des migrants de retour.

L'aide au retour a été rendue possible grâce au soutien du Fonds fiduciaire d'urgence de l'Union européenne pour l'Afrique, du Royaume des Pays-Bas et du Royaume-Uni.

Pour plus d'informations, veuillez contacter Ghazi MABROUK au bureau régional de l'OIM pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, Email : gmabrouk@iom.int, Tel : +201011478084 et Aïssatou Sy au bureau régional de l'OIM pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, Email : aisy@iom.int, Tel : +221774792141.