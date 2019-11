Statement by UN Albania Resident Coordinator, Brian J. Williams following the earthquake in Albania [EN/AL]

We are deeply saddened for the tragic loss of lives and injuries caused by the earthquake which struck Albania today. Our thoughts are with everyone who has been affected by the dreadful disaster. We are working with UNOCHA⁩, EU and Albanian authorities to support immediate response.

Jemi thellësisht të trishtuar për humbjen tragjike të jetëve dhe dëmtimet e shkaktuara nga tërmeti që goditi sot Shqipërinë. Mendimet tona janë me të gjithë ata që janë prekur nga kjo katastrofë e tmerrshme. Jemi duke punuar së bashku me UNOCHA, BE dhe autoritetet shqiptare për reagimin e menjëhershëm ndaj situatës së krijuar.