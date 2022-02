Les pays du Proche-Orient et de l’Afrique du Nord se concentrent sur la nutrition, le climat, la résilience, l’eau et le genre

Le Directeur général procède à l’ouverture de la Conférence régionale de la FAO en Iraq en appelant à une action conjointe au sein de la région

Bagdad/Rome – La trente-sixième session de la Conférence régionale de la FAO pour le Proche-Orient (NERC36) a débuté aujourd’hui, avec pour thèmes principaux l’amélioration de la nutrition, la création de communautés rurales résilientes, l’optimisation de la gestion de l’eau, la lutte contre les effets de la crise climatique et la promotion d’initiatives de relance verte, ainsi que les stratégies de développement soucieuses des questions de genre.

«Les secteurs agroalimentaires sont parmi ceux qui luttent pour se remettre des chocs occasionnés par la pandémie de covid-19 au cours des deux dernières années et font ressortir l’importance que revêtent des sociétés durables et résilientes», a déclaré M. Qu Dongyu, Directeur général de la FAO, dans son discours d’ouverture présenté en ligne au cours de la réunion accueillie par le Gouvernement iraquien.

«Dans la région du Proche-Orient et de l’Afrique du Nord, la situation de la sécurité alimentaire était déjà critique avant la pandémie, avec une aggravation de la faim et une accentuation des inégalités compromettant le bien-être des populations rurales, des femmes et des jeunes, ainsi qu’une augmentation des pénuries d’eau», a-t-il ajouté.

Le Directeur général a présenté quatre domaines prioritaires pour l’innovation et les meilleures pratiques, à l’appui de la reprise au sein de la région: réduire la fracture socioéconomique entre les villes et les campagnes en créant de meilleures possibilités d’emploi en milieu rural, assurer la sécurité alimentaire et une alimentation saine pour tous, rétablir les équilibres écologiques et renforcer la résilience face à des chocs multiples.

«L’action menée au niveau des pays est au cœur du Programme 2030», a déclaré M. Qu, en insistant sur l’importance que revêtent les partenariats et la coopération pour la réalisation du Programme 2030.

«Le dialogue, la réflexion commune, la coopération, le partenariat et l’élaboration de nouvelles stratégies pour affronter les défis, en particulier celui du changement climatique, font partie des priorités qui permettront d’atteindre les objectifs communs», a déclaré M. Mustafa Al-Khadimi, Premier ministre du Gouvernement iraquien, dans son allocution d’ouverture. «Aucune société ne peut se développer au détriment d’une autre.»

La séance d’ouverture a également été marquée par les interventions de M. Muhammad Karim Al-Khafaji, Ministre iraquien de l’agriculture, Président de la trente-sixième Conférence régionale de la FAO pour le Proche-Orient, et de M. Hans Hoogeveen, Président indépendant du Conseil de la FAO. Le Directeur général de la FAO a exprimé sa gratitude envers le Gouvernement et le peuple iraquiens pour avoir accueilli la Conférence régionale en ces temps difficiles, et a remercié les délégations qui se sont jointes à la réunion à Bagdad.

«Dans un monde touché par la crise alimentaire la plus grave depuis 100 ans, la Conférence régionale de la FAO pour le Proche-Orient sera l’occasion de mettre en commun les compétences et d’examiner les capacités des pays de la région en vue de les aider à parvenir à la sécurité alimentaire», a souligné M. Mohammad Karim Al-Khafaji, Ministre iraquien de l’agriculture, dans son discours d’ouverture.

«Les résultats de la conférence devraient avoir des effets positifs sur l’avenir de l’agriculture en Iraq et contribuer à son intégration au sein des pays de la région», a-t-il ajouté.

Trente-sixième Conférence régionale de la FAO pour le Proche-Orient (NERC36)

Plusieurs débats de haut niveau sont inscrits à l’ordre du jour de la conférence régionale. Des tables rondes ministérielles se tiendront aujourd’hui sur des thèmes essentiels. À l’ordre du jour de demain figure une manifestation parallèle autour des thèmes de l’eau, de l’énergie et de l’alimentation dans le contexte de la prochaine COP27. Cette manifestation sera suivie de l’adoption d’une déclaration ministérielle et de la présentation du rapport de la trente-sixième session de la Conférence régionale.

Le Directeur général a rappelé qu’il avait lancé des réformes institutionnelles au sein de la FAO, destinées à conférer davantage de pouvoir stratégique aux bureaux régionaux afin de leur permettre d’agir au niveau local. Il a également souligné que des initiatives phares visant à soutenir le Cadre stratégique de l’Organisation étaient déjà à l’œuvre dans la région.

«Trois pays de la région participent déjà à l’Initiative Main dans la main, qui vise à accroître la production agricole dans les zones présentant les taux de pauvreté et de sous-alimentation les plus élevés. Sept pays participent à l’Initiative 1 000 villages numériques, dont l’objectif est de réduire la fracture numérique à laquelle sont confrontés les petits exploitants et les habitants des zones rurales. La nouvelle initiative Un pays – un produit prioritaire est, quant à elle, axée sur les produits présentant des qualités uniques et offre des possibilités importantes de mise en œuvre à travers la région», a déclaré M. Qu.

«D’autres actions sont prévues», a-t-il ajouté, «notamment l’élaboration par la FAO d’une stratégie régionale sur l’innovation numérique, et l’achèvement du projet de plateforme technique régionale consacrée à la rareté de l’eau, qui deviendra un centre de connaissances dans ce domaine et permettra aux pays du monde entier de bénéficier des nombreuses expériences acquises au Proche-Orient et en Afrique du Nord».

La FAO accueille également un centre de coordination qui assure le suivi du Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires 2021 sur le terrain.

Dans le cadre de la préparation de la réunion ministérielle, une rencontre des hauts fonctionnaires a été organisée en ligne au mois de janvier. Y ont assisté 409 participants issus de 27 États Membres ainsi que des représentants du secteur privé, de la société civile et du milieu universitaire. La rencontre des hauts fonctionnaires a été coordonnée par M. Abdul Hakim Rajab Elwaer, Sous-Directeur général de la FAO et Représentant régional pour le Proche-Orient et l’Afrique du Nord, ainsi que par des hauts fonctionnaires iraquiens.

Membres de la Conférence régionale pour le Proche-Orient et l’Afrique du Nord: Afghanistan, Algérie, Arabie saoudite, Azerbaïdjan, Bahreïn, Chypre, Djibouti, Égypte, Émirats arabes unis, Iran, Iraq, Jordanie, Koweït, Kirghizistan, Liban, Libye, Malte, Maroc, Mauritanie, Oman, Pakistan, Qatar, République arabe syrienne, Somalie, Soudan, Tunisie, Turkménistan, Turquie, Yémen.

