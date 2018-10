Alertes de maladies épidémiques et émergentes en Océanie au 8 octobre 2018

Hawaii : L’épidémie d’oreillons, **qui avait débuté en mars 2017, a été déclarée éteinte**. Plus de 1 000 personnes ont été touchées. Source: communication en provenance des autorités sanitaires « The Hawaii State Department of Health” et informations disponibles en ligne au 5 octobre 2018 . ‒ L’alerte ne figure plus sur la carte.