Alertes de maladies épidémiques et émergentes en Océanie au 6 mai 2019

Dans l’État de Pohnpei, aux États fédérés de Micronésie, l’épidémie de grippe est toujours en cours, avec une prédominance de la grippe B. – Source : rapport de surveillance FSM communicable disease surveillance report week 17 et communication personnelle avec des responsables nationaux en date du 6 mai 2019.

Point sur la flambée locale de shigellose à Guam : en l’espace de quatre mois Guam a atteint la moitié du nombre total de cas rapportés l’an passé; 29 cas (dont 23 confirmés en laboratoire) ont été comptabilisés en 2018 et 15 cas en 2019 (situation au 29 avril, avec 53% des cas confirmés en laboratoire). Près des deux tiers (66,6%) des sujets atteints sont des enfants. - Pour de plus amples informations, veuillez consulter le communiqué de presse du département de la Santé publique et des services sociaux de Guam partagé sur PacNet le 6 mai 2019.