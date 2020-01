Alertes de maladies épidémiques et émergentes en Océanie au 6 janvier 2020

Sérotype DEN-2 à Wallis et Futuna : trois nouveaux cas autochtones de dengue ont été signalés au cours des semaines 51 et 52. L' épidémie de dengue avait été déclarée le 21 novembre 2019. - Source : Bulletin de surveillance épidémiologique 21/2019 de l'Agence de santé de Wallis et Futuna, diffusé sur PacNet le 3 janvier 2020.