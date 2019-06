Alertes de maladies épidémiques et émergentes en Océanie au 4 juin 2019

Éléments nouveaux/faits marquants intervenus depuis la diffusion de la carte précédente sur PacNet, le 27 mai 2019

Grippe

· On relève une augmentation des cas de syndrome grippal à Tinian, aux Îles Mariannes du Nord. La plupart des prélèvements testés qui se sont révélés positifs pour le virus de la grippe étaient de type B. – Source : CNMI’s weekly surveillance report May 19-25, posté sur PacNet le 31 mai 2019

· Une augmentation des cas de syndrome grippal a été signalée à Wallis en semaine 22 et 4 cas de grippe de type Bont été rapportés sur la période, dont 2 cas importés de métropole (B/Yamagata) et 2 cas autochtones (B/Victoria) tous les quatre sous typés au laboratoire du Médipôle (Nouvelle-Calédonie). – Source: Bulletin de surveillance épidémiologique de l’Agence de sante du territoire des Iles Wallis et Futuna 6/2019 posté sur PacNet ce jour et communication personnelle avec les autorités sanitaires.

Dengue

· Aucun nouveau cas de dengue n'a été signalé à Vanuatu au cours des quatre dernières semaines. L'alerte a été retirée de la carte. - Source: communication personnelle avec les autorités sanitaires le 4 juin 2019.

· Une augmentation des cas de dengue **NS1 positifs a été rapportée aux **Iles Salomon en semaine 21. – Source : communication personnelle avec les autorités sanitaires le 30 mai 2019

Deux nouveaux cas de dengue de type 2 (DENV-2) ont récemment été signalés à Wallis: 1 cas autochtone en semaine 20 et 1 cas importé en semaine 21 (en provenance de Nouvelle-Calédonie). Les autorités sanitaires ont émis une alerte sanitaire. La dernière épidémie de dengue de type 2 à Wallis et Futuna remonte à 1998. – Source:Bulletin de surveillance épidémiologique de l’Agence de sante du territoire des Iles Wallis et Futuna 6/2019 posté sur PacNet ce jour et communication personnelle avec les autorités sanitaires.

Autres informations utiles (cas importés/personnes ayant séjourné dans un ou plusieurs États et Territoires insulaires océaniens) :

· Deux (2) cas importés de dengue (1 cas de DENV-1 et 1 cas de dengue sérotype non identifié) ont été signalés par l’Institute of Environmental Science and Research (ESR) de Nouvelle-Zélande au cours de la période du25/05/2019 au 31/05/2019. Il s’agit de personnes ayant séjournés aux Fijdi.

· Un (1) cas importé de dengue 1 (DENV-1) a été signalé par l’Institute of Environmental Science and Research (ESR) de Nouvelle-Zélande au cours de la période du 25/05/2019 au 31/05/2019. Il s’agit d’une personne ayant séjourné à Rarotonga, aux Îles Cook.

· Seize (16) cas importés de dengue (12 cas de DENV-1 et 4 cas de DENV-2) ont été signalés par les services sanitaires du Queensland (données relatives aux maladies à déclaration obligatoire) pour la période allant du 1er janvier 2019 au 26 mai 2019 (informations disponibles en ligne). Il s’agit de personnes ayant séjourné aux Fidji.

· Quatre (4) cas importés de dengue 4 ont été signalés par les services sanitaires du Queensland (données relatives aux maladies à déclaration obligatoire) pour la période allant du 1er janvier 2019 au 26 mai 2019 (informations disponibles en ligne). Il s’agit de personnes ayant séjourné en Papouasie-Nouvelle-Guinée.

· Un (1) cas importé de dengue sérotype non identifié a été signalé par les services sanitaires du Queensland (données relatives aux maladies à déclaration obligatoire) pour la période allant du 1er janvier 2019au 26 mai 2019 (informations disponibles en ligne). Il s’agit d’une personne ayant séjourné à Vanuatu.