Alertes de maladies épidémiques et émergentes en Océanie au 31 décembre 2019

Sérotype DEN-3 en République des Îles Marshall : au 22 décembre 2019, on recensait 1 635 cas évocateurs de dengue, dont 533 ont été confirmés en laboratoire. Un décès est à déplorer. L'épidémie se poursuit à Majuro, et quelques cas ont été signalés sur les îles d'Utrik et Aur. Source : rapport de situation sur l'épidémie de dengue de sérotype 3 aux Îles Marshall, 22 décembre 2019.