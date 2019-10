Alertes de maladies épidémiques et émergentes en Océanie au 30 septembre 2019

Éléments nouveaux/faits marquants intervenus depuis la diffusion de la carte précédente sur PacNet, le 23 septembre 2019

Dengue

Sérotype DEN-3 à Guam : au 29 septembre 2019, huit (8) cas autochtones et quatre (4) cas importés de dengue, tous confirmés, ont été signalés par le ministère de la Santé publique et des Services sociaux de Guam. Le Laboratoire de santé publique de Guam a confirmé qu’il s’agissait du sérotype 3 du virus (DEN-3). Le ministère de la Santé publique et des Services sociaux et ses partenaires poursuivent leurs efforts pour limiter la transmission locale du virus. – Source : Communiqués de pressehttps://ghs.guam.gov/ du Centre commun d’information de Guam

Sérotype DEN-3 aux Iles Marshall : au 22 septembre 2019, 535 cas suspects ont été signalés à Ebeye et Majuro. Le nombre de cas signalés est en baisse à Ebeye et aucun cas n'a encore été signalé sur les îles périphériques. Des actions dynamiques d’engagement communautaire sont en cours. - Source: Rapport « Dengue-3 Outbreak in Republic of the Marshall Islands, June 25-September 22 2019 »