Alertes de maladies épidémiques et émergentes en Océanie au 29 avril 2019

On relève depuis peu une augmentation des cas de syndrome grippal à Vanuatu : 514 cas ont été signalés au cours de la semaine 15 et 558 au cours de la semaine 16. Des prélèvements ont été envoyés à un laboratoire de référence pour confirmation. – Source : Vanuatu Syndromic Surveillance Bulletin Week 16: 15th - 21st April 2019, posté sur PacNet le 25 avril 2019.

Le 18 avril 2019, le Secrétaire d’État à la santé de la République des Îles Marshall a déclaré l’état d’urgence de santé publique en raison de l’épidémie de maladies diarrhéiques survenue à Majuro. Au 21 avril, on dénombrait 237 cas. Les tests de dépistage rapide du rotavirus se sont révélés positifs pour 36 des 50 prélèvements analysés (72 %). [Source : rapport de situation “Diarrhea in Majuro, Republic of the Marshall Islands – March 8 - April 22, 2019” et rapport régional de surveillance syndromique océanien pour la semaine 16 posté sur PacNet le 26 avril 2019.]