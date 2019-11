Alertes de maladies épidémiques et émergentes en Océanie au 26 novembre 2019

Nouvelle-Zélande : 28 cas confirmés de rougeole ont été signalés au cours de la semaine 47/2019, ce qui porte à 2 093 le nombre total de cas enregistrés depuis le début de l'année. Pour l'heure, on recense 736 hospitalisations (35,2 %) et deux foyers épidémiques. Source : Institute of Environmental Science and Research (ESR) de Nouvelle-Zélande, page consultée le 26 novembre 2019.