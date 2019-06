Alertes de maladies épidémiques et émergentes en Océanie au 24 juin 2019

Éléments nouveaux/faits marquants intervenus depuis la diffusion de la carte précédente sur PacNet, le 18 juin 2019

Grippe

• Guam : Le nombre de cas de grippe signalés est revenu à des niveaux de base ; l’alerte a été supprimée de la carte. Source : rapports hebdomadaires de surveillance épidémiologique de Guam et communication personnelle avec des responsables nationaux en date du 24 juin 2019.

• Australie : Par rapport aux années précédentes, l’activité de la grippe et des syndromes grippaux est actuellement importante pour cette époque de l’année. À l’échelle nationale, on observe ces quinze derniers jours une augmentation des déclarations de cas de grippe confirmés biologiquement, certains États/Territoires enregistrant toutefois une nette baisse d’activité. Depuis le début de l’année et au cours des deux dernières semaines, la majorité des cas confirmés signalés dans le pays sont des cas de grippe A (86 %). Néanmoins, depuis le début du mois de mai, on constate chaque semaine une hausse de la proportion des cas de grippe B dans le pays. Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations, veuillez consulter le quatrième rapport 2019 de surveillance de la grippe en Australie (période du 3 au 16 juin 2019) disponible sur le site Web du ministère australien de la Santé.