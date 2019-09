Alertes de maladies épidémiques et émergentes en Océanie au 23 Septembre 2019

Sérotype DEN-3 à Guam : au 23 septembre 2019, sept (7) cas autochtones et quatre (4) cas importés de dengue, tous confirmés, ont été signalés par le ministère de la Santé publique et des Services sociaux de Guam. Le Laboratoire de santé publique de Guam a confirmé qu’il s’agissait du sérotype 3 du virus (DEN-3). Ces cas autochtones sont les premiers détectés et signalés à Guam depuis 75 ans. Pour faire face à cette situation, le ministère de la Santé publique et des Services sociaux met en place des mesures renforcées visant à prévenir la transmission locale du virus. – Source : Communiqués de presse du Centre commun d’information de Guam et communication personnelle avec des responsables nationaux en date du 23 septembre 2019