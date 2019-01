Alertes de maladies épidémiques et émergentes en Océanie au 22 janvier 2019

Épidémie de rougeole à Madagascar : Le ministère de la Santé publique de Madagascar, avec le soutien de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), organise la réponse à une épidémie de rougeole d’ampleur exceptionnelle. Entre le 4 octobre 2018 et le 7 janvier 2019, le ministère a recensé au total 19 539 cas de rougeole et 39 décès, survenus dans des établissements de santé (soit un taux de létalité de 0,2 %). Source : Bulletin d’information sur les flambées épidémiques de l’OMS – Rougeole - Madagascar, 17 janvier 2019.

New York fait face à la pire flambée de rougeole de ces dernières décennies – Source : The New York Times, 17 janvier 2019 (en anglais).

En Europe, le nombre de cas de rougeole atteint un niveau record, dans un contexte marqué par la montée en puissance du mouvement anti-vaccination : selon les experts, la progression du discours anti-vaccins, alimentée par les réseaux sociaux et les mouvements populistes contestataires, met des vies en danger et pourrait être à l’origine des flambées de rougeole les plus sévères observées ces 20 dernières années. Il ressort de l’analyse des données de l’OMS effectuée récemment par le Guardian que le nombre de cas de rougeole recensés cette année en Europe sera supérieur à 60 000, soit deux fois plus qu’en 2017. C’est le chiffre le plus élevé jamais enregistré depuis le début de ce siècle. – Source : The Guardian, 22 décembre 2018 (en anglais).