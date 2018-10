Alertes de maladies épidémiques et émergentes en Océanie au 1er octobre 2018

Microcéphalie : Des investigations approfondies ont révélé que les trois (3) cas suspects de microcéphalie signalés aux Samoa américaines le 21 août 2018, dans le cadre des activités de surveillance des événements, ne constituaient pas des « événements » en tant que tels . Source : rapport hebdomadaire de surveillance des maladies transmissibles des Samoa américaines pour la semaine épidémiologique 38, publié le 28 septembre 2018 sur PacNet, et communication personnelle avec des responsables nationaux.

Poliomyélite : **Deux nouveaux cas de poliomyélite dus au poliovirus circulant dérivé d’une souche vaccinale de type 1 (PVDVc1) ont été signalés enPapouasie-Nouvelle-Guinée**, ce qui porte à quatorze (14) le nombre total de cas recensés en 2018. Ces deux derniers cas, pour lesquels la paralysie est apparue respectivement le 13 août et le 16 juin, ont été enregistrés dans les provinces de Jiwaka et des Hautes Terres orientales. Source : Initiative mondiale pour l'éradication de la poliomyélite – rapports nationaux de situation sur la poliomyélite établis au 25 septembre 2018 et disponibles en ligne.