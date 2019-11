Alertes de maladies épidémiques et émergentes en Océanie au 19 novembre 2019

Au 12 novembre, on dénombrait 251 cas confirmés ou suspects de rougeole aux Tonga. La plupart de ces cas (86 %) ont été recensés sur l'île de Tongatapu, contre 14 % à Vava'u. Aucun décès n'a été signalé. On note des antécédents de vaccination pour 125 des 251 cas. Sur ces 125 cas, 102 (82 %) avaient reçu deux injections d'un vaccin contre la rougeole et la rubéole, tandis que les autres avaient bénéficié d'une injection. Pour ce qui est des autres cas, les antécédents de vaccination restent à vérifier. Selon les données actuelles, aucun nouveau mode de transmission n'a été observé. – Source : cinquième rapport de situation des Tonga sur l'épidémie de rougeole publié sur PacNet le 16 novembre 2019