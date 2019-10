Alertes de maladies épidémiques et émergentes en Océanie au 14 octobre 2019

Éléments nouveaux/faits marquants intervenus depuis la diffusion de la carte précédente sur PacNet, le 7 octobre 2019

Dengue

Sérotype DEN-3 à Guam : au 11 octobre 2019, neuf (9) cas autochtones et six (6) cas importés de dengue, tous confirmés, ont été signalés par le ministère de la Santé publique et des Services sociaux de Guam. Le premier cas autochtone a été identifié le 11 septembre, avec l’apparition des symptômes en date du 3 septembre 2019. - Source: Rapport du Programme « Epidemiology and Laboratory Capacity Program and Office of Epidemiology and Research », du ministère de la Santé publique et des Services sociaux de Guam reçu le 14 octobre 2019.

Grippe

Activité grippale en Nouvelle-Calédonie: le nombre de cas signalés de grippe A est revenu à la normale. L'alerte concernant la grippe A a été retirée de la carte. Le nombre de cas signalés de grippe B est en baisse, mais l'activité est supérieure à la moyenne observée pour cette période de l'année par rapport aux années précédentes. L'alerte bleue pour la grippe B est maintenue sur la carte.

Leptospirose

Dans l’État de Yap, aux États fédérés de Micronésie, le nombre de cas signalés de leptospirose a diminué au cours des trois dernières semaines. L'alerte rouge qui figurait sur la carte a été remplacée par une alerte bleue.

Autres informations utiles (cas importés/personnes ayant séjourné dans un ou plusieurs États et Territoires insulaires océaniens) :

Cinq (5) cas importés de dengue de type 2 (DENV-2) ont été signalés par les services sanitaires du Queensland (données relatives aux maladies à déclaration obligatoire) pour la période allant du 1er janvier 2019 au 6 octobre 2019 (informations disponibles en ligne). Il s’agit de personnes ayant séjourné aux Îles Salomon.