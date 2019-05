Alertes de maladies épidémiques et émergentes en Océanie au 13 mai 2019

L’activité liée à la grippe est également revenue aux niveaux habituellement observés à Wallis et Futuna. L’alerte relative à la grippe A a été retirée de la carte. Source: Bulletin de surveillance épidémiologique pour les semaines 17 et 18 produit par l’Agence de Santé du Territoire des Iles Wallis et Futuna et envoyé sur PacNet le 7 mai 2019, et communication personnelle avec des responsables nationaux en date du 13 mai 2019.