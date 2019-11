Alertes de maladies épidémiques et émergentes en Océanie au 12 novembre 2019

Le ministère de la Santé et des Services médicaux des Fidji a déclaré une épidémie de rougeole dans les provinces de Serua et Namosi, et plus particulièrement dans la zone d'habitat de Wailali à Wainadoi. Au 11 novembre 2019, on comptait 3 cas confirmés et un cas suspect de rougeole dans la zone d'habitat de Wailali à Wainadoi. Le ministère de la Santé et des Services médicaux a mis en place un groupe spécial sur la rougeole dont l'objectif est de coordonner la réponse à l'épidémie et d'aider les différentes équipes des divisions et des sous-divisions. Source : Quatrième communiqué de presse du ministère de la Santé et des Services médicaux des Fidji sur la rougeole (11 novembre 2019).