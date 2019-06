Alertes de maladies épidémiques et émergentes en Océanie au 11 juin 2019

Éléments nouveaux/faits marquants intervenus depuis la diffusion de la carte précédente sur PacNet, le 4 juin 2019

Conjonctivite

Le nombre de cas recensés à Tuvalu ayant diminué la semaine dernière, nous avons levé l’alerte bleue. Source : rapport de surveillance hebdomadaire pour la semaine 18 (période du 29/04/2019 au 5/05/2019).

Autres informations utiles (cas importés/personnes ayant séjourné dans un ou plusieurs États et Territoires insulaires océaniens) :

Un (1) cas importé de dengue de type 1, concernant une personne ayant séjourné aux Fidji, a été signalé par l’Institute of Environmental Science and Research (ESR) de Nouvelle-Zélande au cours de la période allant du 1er janvier 2019 au 2 juin 2019.

Quatre (4) cas importés de dengue de type 2, concernant des personnes ayant séjourné aux Îles Salomon, ont été signalés par les services sanitaires du Queensland (données relatives aux maladies à déclaration obligatoire) au cours de la période allant du 1er janvier 2019 au 2 juin 2019 (déclaration disponible en ligne, en anglais).

Informations actualisées transmises par l’ESR au sujet du cas d’infection à virus Zika importé du Samoa qui avait été signalé en janvier 2019

Le 22 janvier, nous avions signalé sur PacNet un (1) cas importé d’infection à virus Zika en Nouvelle-Zélande. Il s’agissait d’une personne ayant séjourné au Samoa. Source : Institute of Environmental Science and Research (ESR) de Nouvelle-Zélande. L’ESR nous a transmis hier des informations actualisées concernant ce cas :

« Les investigations plus poussées autour du cas, qui n’ont pu être réalisées que quelques semaines plus tard, ont montré que les résultats obtenus étaient vraisemblablement des faux positifs. Le ministère de la Santé souhaite à présent apporter un rectificatif officiel aux informations préalablement communiquées, et confirme qu’il ne s’agissait pas d’un cas d’infection à virus Zika. Le ministère a pris connaissance d’un rapport d’enquête exhaustif sur les problèmes soulevés par ces faux positifs et se déclare satisfait des mesures prises par le laboratoire concerné afin d’éviter qu’une telle situation ne se reproduise à l’avenir. »