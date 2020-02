Alertes de maladies épidémiques et émergentes en Océanie au 10 février 2020

Sérotype DEN-3 aux Îles Marshall : Au 2 février 2020, on recensait 2 456 cas évocateurs de dengue, dont 1 203 confirmés en laboratoire par la République des Îles Marshall. L'épidémie se poursuit à Majuro. - Source : rapport de situation sur l'épidémie de dengue de type 3 aux Îles Marshall, 2 février 2020.

Sérotype DEN-2 en Polynésie française : Au 26 janvier 2020, 2 590 cas autochtones et 2 cas importés de dengue de type 2 avaient été confirmés. – Source : Bulletin de surveillance sanitaire pour les semaines 3 et 4, diffusé sur PacNet le 6 février 2020.

Sérotype DEN-3 à Palau : Cinq nouveaux cas ont été signalés entre le 20 et le 26 janvier 2020, portant à 35 le nombre total de cas pour le mois de janvier 2020, et à 802, le nombre de cas enregistrés entre le 1er décembre 2018 et le 26 janvier 2020. Deux décès ont été officiellement imputés à cette épidémie de dengue. - Source : rapport de situation sur l'épidémie de dengue de type 3 à Palau pour la semaine épidémiologique 4 : 20–26 janvier 2020.