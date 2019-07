Autres informations utiles (cas importés/personnes ayant séjourné dans un ou plusieurs États et Territoires insulaires océaniens) :

· Deux (2) cas importés de dengue (1 cas de dengue 2 et 1 cas de sérotype indéterminé)ont été signalés par l’Institute of Environmental Science and Research (ESR) de Nouvelle-Zélande au cours de la période du 22/06/2019 au 28/06/2019. Il s’agit de personnes ayant séjourné aux Fidji.