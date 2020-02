Alertes de maladies épidémiques et émergentes en Océanie au 04 février2020

Tonga : au 29 décembre 2020, 652 cas confirmés ou suspects de **rougeole **avaient été recensés, dont 72 confirmés en laboratoire. On observe une transmission persistante du virus de la rougeole à Tongatapu et à Vava'u. – Source : rapport de situation sur l'épidémie de rougeole no 16 du ministère de la Santé des Tonga, 31 janvier 2020.