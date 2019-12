Alertes de maladies épidémiques et émergentes en Océanie au 03 décembre 2019

Sérotype DEN-2 en Polynésie française : On observe une stabilisation du nombre de cas de dengue signalés en Polynésie française ces dernières semaines. Le niveau d'alerte sur la carte est passé de rouge à bleu. Source : communication personnelle avec des responsables nationaux le 3 décembre 2019.

Sérotype DEN-3 aux Îles Marshall : 1 323 cas cliniquement évocateurs de dengue ont été recensés, dont 423 confirmés en laboratoire par les Îles Marshall. Pour l'heure, un décès a été enregistré et un patient atteint d'une forme de dengue sévère a été évacué à l'étranger. À Ebeye, le nombre de cas est en diminution, tandis qu'il se maintient à Majuro et que des cas ont été signalés à Utrik et Aur. Source : rapport de situation sur l'épidémie de dengue de sérotype 3 aux Îles Marshall, le 24 novembre 2019, publié sur PacNet le 27 novembre 2019.