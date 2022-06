Alertes de maladies épidémiques et émergentes en Océanie le 31 mai 2022

Éléments nouveaux/faits marquants intervenus depuis la diffusion de la carte précédente sur PacNet, le 24 mai 2022

Maladies diarrhéiques

Syndrome grippal

Grippe A

Australie : les cas de syndrome grippal augmentent depuis mars au sein de la population. Depuis la mi-avril 2022, le nombre de cas de grippe confirmés en laboratoire déclarés chaque semaine est supérieur à la moyenne sur 5 ans. À ce jour, 98,7 % des cas de grippe confirmés en laboratoire déclarés au SSMDO étaient des cas de grippe A, dont 94,2 % de grippe A (non sous-typée), 1,2 % de grippe A (H1N1) et 4,7 % de grippe A (H3N2). – Source : rapport australien hebdomadaire de surveillance de la grippe no 4, quinzaine se terminant le 22 mai 2022, consulté le 31 mai 2022.

Wallis et Futuna : le nombre de cas de syndrome grippal déclarés a diminué ces trois dernières semaines, ce qui indique que l’épidémie est entrée en phase de déclin. Le niveau d’alerte est passé du rouge au bleu sur la carte. – Source : communication personnelle avec les responsables nationaux de l’Agence de Santé de Wallis et Futuna le 31 mai 2022.

Maladie à coronavirus 2019 (COVID-19)

Samoa américaines : au 25 mai 2022, un total de 6 145 cas de COVID-19 et 31 décès avaient été signalés par le ministère de la Santé des Samoa américaines. – Source : Gouvernement des Samoa américaines, page consultée le 25 mai 2022.

Australie : au 30 mai 2022, 7 240 295 cas confirmés de COVID-19 et 8 469 décès avaient été rapportés en Australie. – Source : ministère australien de la Santé, page consultée le 31 mai 2022.

Îles Mariannes du Nord : au 23 mai 2022, 11 333 cas confirmés de COVID-19 et 34 décès avaient été rapportés aux Îles Mariannes du Nord. - Source : autorités sanitaires des Îles Mariannes du Nord, page Facebook consultée le 31 mai 2022. Îles Cook : au 29 mai 2022, 5 657 cas confirmés de COVID-19 et 1 décès avaient été signalés par le ministère de la Santé des Îles Cook. – Source : Te Marae Ora - ministère de la Santé des Îles Cook, page consultée le 31 mai 2022.

Fidji : au 30 mai 2022, 65 007 cas et 864 décès avaient été signalés aux Fidji. Par ailleurs, 942 personnes testées positives à la COVID-19 sont décédées en raison d’autres pathologies graves ; leurs médecins ont conclu que la COVID-19 n’est pas la cause de leur décès ; elles n’ont donc pas été intégrées au décompte des décès liés à la pandémie. - Source : ministère fidjien de la Santé et des Services médicaux, page Facebook consultée le 31 mai 2022.

Polynésie française : au 27 mai 2022, 73 165 cas et 649 décès avaient été rapportés en Polynésie française. – Source : Direction de la santé, page consultée le 31 mai 2022.

Guam : au 27 mai 2022, 48 968 cas confirmés et probables, ainsi que 363 décès, avaient été rapportés par le Département de la santé publique et des services sociaux de Guam. – Source : Département de la santé publique et des services sociaux de Guam, page consultée le 31 mai 2022.

Hawaii : au 25 mai 2022, 274 495 cas de COVID-19 et 1 451 décès avaient été rapportés par le Département de la santé de l’État d’Hawaii.– Source : Département de la santé de l’État d’Hawaii, page consultée le 31 mai 2022.

Kiribati : au 18 mai 2022, 3 098 cas de COVID-19 et 13 décès avaient été signalés par le Gouvernement de Kiribati. – Source : Bureau du Président de Kiribati, page Facebook consultée le 31 mai 2022.

Nauru : au 31 mai 2022, 3 cas importés/détectés en quarantaine de COVID-19 avaient été signalés par le Gouvernement de Nauru. Aucun cas autochtone n’a été recensé.– Source : Gouvernement de Nauru, page consultée le 31 mai 2022.

Nouvelle-Calédonie : au 31 mai 2022, 62 329 cas de COVID-19 et 313 décès avaient été signalés par le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. – Source : Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, page consultée le 31 mai 2022.

Nouvelle-Zélande : au 31 mai 2022, 1 157 308 cas confirmés de COVID-19 et 1 172 décès avaient été signalés par le ministère de la Santé de Nouvelle-Zélande. – Source : ministère néo-zélandais de la Santé, page consultée le 31 mai 2022.

Niue : au 31 mai 2022, 9 cas importés de COVID-19 avaient été signalés par le Gouvernement de Niue. Aucun cas autochtone n’a été recensé.– Source : Gouvernement de Niue, page consultée le 31 mai 2022.

Papouasie-Nouvelle-Guinée : au 26 mai 2022, 44 425 cas confirmés et 651 décès avaient été rapportés en Papouasie-Nouvelle-Guinée. – Source : site Internet officiel sur la situation de COVID-19 en Papouasie-Nouvelle-Guinée, page consultée le 31 mai 2022.

Palau : au 27 mai 2022, 5 043 cas de COVID-19 et 6 décès avaient été signalés par Palau. Le nombre de nouveaux cas déclarés a reculé au cours des 14 derniers jours. Le niveau d’alerte est passé du rouge au bleu sur la carte. – Source : ministère de la Santé et des Services sociaux de Palau, rapport de situation sur la COVID-19, consulté le 31 mai 2022. Îles Marshall : au 31 mai 2022, 14 cas importés avaient été signalés par le ministère de la Santé et des Services sociaux des Îles Marshall. Aucun cas autochtone n’a été recensé. - Source : ministère de la Santé et des Services sociaux des Îles Marshall, page Facebook consultée le 31 mai 2022.

Samoa : au 28 mai 2022, 13 499 cas de COVID-19 et 26 décès avaient été signalés par le Gouvernement du Samoa. - Source : Gouvernement du Samoa, page Facebook consultée le 31 mai 2022. Îles Salomon : au 10 mai 2022, 18 174 cas et 146 décès avaient été signalés par le Gouvernement des Îles Salomon. – Source : tableau de bord sur la COVID-19 aux Îles Salomon, consulté le 31 mai 2022.

Tonga : au 28 mai 2022, 11 644 cas et 12 décès avaient été rapportés par le ministère de la Santé. Source : ministère de la Santé des Tonga, page Facebook consultée le 31 mai 2022.

Vanuatu : au 29 mai 2022, 9 043 cas et 14 décès avaient été rapportés par le ministère de la Santé.– Source : ministère de la Santé de Vanuatu, page consultée le 31 mai 2022.